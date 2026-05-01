Martes 13 vs. Viernes 13: por qué unas fechas dan miedo y otras no

El miedo a determinadas fechas no es universal ni homogéneo. Depende de la cultura, de la historia y de los relatos que cada sociedad construyó a lo largo del tiempo. En el mundo hispanohablante, el protagonista indiscutido es el martes 13, asociado desde hace siglos a la mala suerte, los accidentes y las decisiones fallidas.



Sin embargo, no ocurre lo mismo en otras regiones del planeta. En los países anglosajones y gran parte de Europa central, el día temido es el viernes 13. La superstición tiene raíces históricas y religiosas: la crucifixión de Jesús ocurrió un viernes y, además, un viernes 13 de octubre de 1307 fueron arrestados los Caballeros Templarios, un hecho que quedó marcado como símbolo de traición y tragedia. A esto se sumó, ya en el siglo XX, la poderosa influencia de la cultura popular.



La saga cinematográfica Viernes 13, iniciada en 1980, convirtió esa fecha en sinónimo de terror gracias al personaje de Jason Voorhees, reforzando el miedo colectivo. En contraste, el jueves 13 casi no tiene peso simbólico. Aunque comparte el número considerado “maldito” en muchas culturas, el día jueves no arrastra una carga histórica o religiosa negativa comparable.



En el imaginario occidental, el jueves suele vincularse a la antesala del fin de semana o, en términos cristianos, a la Última Cena, un acontecimiento solemne pero no trágico. Por eso, el jueves 13 queda relegado a una curiosidad numérica sin el impacto cultural del martes o el viernes. La diversidad de supersticiones se amplía si se observa el mapa global.





En Italia, por ejemplo, el día de mala suerte es el viernes 17. El motivo es lingüístico y simbólico: el número 17 en números romanos (XVII) puede reorganizarse como VIXI, que en latín significa “viví”, una forma de decir “estoy muerto”. En Corea del Sur también se evita el viernes 17, mientras que en varios países de Asia oriental el número temido es el 4, ya que su pronunciación suena igual que la palabra “muerte”. En definitiva, no existe un día universalmente maldito.



Las connotaciones que en el mundo hispano recaen sobre el martes 13 son equivalentes a las que el viernes 13 tiene en culturas anglosajonas o el viernes 17 en Italia. Cada sociedad elige su fecha de mala suerte, la alimenta con historia, religión y relatos populares, y la transmite de generación en generación. Más que el calendario, lo que cambia es la forma en que las culturas explican —y temen— lo inexplicable.