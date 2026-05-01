El polémico Daniel Zamora dirigirá el debut de Estudiantes en la Copa Argentina tras el escándalo con Guido Carrillo

El clima de pretemporada en el Country Club de City Bell se vio sacudido en las últimas horas por una noticia que no pasó desapercibida en los pasillos de la institución albirroja. Estudiantes de La Plata ya conoce al encargado de impartir justicia en su debut por los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Ituizaingó, y el nombre elegido ha generado un revuelo inmediato.

El encuentro, que se disputará el próximo lunes a las 21:15 en el Estadio Florencio Sola, contará con el arbitraje de Daniel Zamora. Para cualquier hincha de Estudiantes, este nombre remite directamente a un conflicto reciente y doloroso: fue Zamora quien expulsó a Guido Carrillo en la derrota por 0-1 ante Tigre el pasado noviembre.

Una herida que sigue abierta

Si bien la tarjeta roja por un codazo contra Joaquín Laso fue considerada justa por los analistas, lo que desató la furia de la dirigencia del León fue la desmedida sanción posterior. El Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó a Guido Carrillo cuatro fechas de suspensión, justificadas en un presunto exceso verbal contra el juez.

Aquella decisión, que la AFA se negó a reducir incluso durante la etapa de playoffs, profundizó una grieta política y deportiva que hoy parece estar en su punto más álgido. Ahora, en el arranque de la temporada 2026, los caminos de Estudiantes y Daniel Zamora vuelven a cruzarse en un partido de eliminación directa.

Bajo la conducción técnica de Eduardo Domínguez, el plantel busca abstraerse de la polémica arbitral para enfocarse en lo futbolístico, aunque es inevitable que la lupa esté puesta sobre cada decisión que tome el colegiado en el Florencio Sola. El certamen más federal del país arranca para el Pincha con un condimento extra que promete máxima tensión desde el primer pitazo.