La Liga Amateur Platense de Fútbol confirmó su calendario 2026 y ya hay fecha para el grito sagrado

La Liga Amateur Platense de Fútbol (LAPF) dio a conocer de manera oficial la hoja de ruta para este año, despejando las dudas sobre el inicio de la competencia. Como es habitual, la organización aclaró que el calendario queda sujeto a posibles modificaciones ante eventuales suspensiones por lluvias u otras razones de fuerza mayor.

Febrero: Mes de firmas y asambleas

La actividad administrativa comenzará con fuerza el lunes 2 de febrero, fecha marcada para la apertura del Libro de Pases, interclubes e interligas, además del inicio de los fichajes. La agenda política también tendrá su espacio el 11 de febrero con la reunión de representantes de la Primera B para la elección de asambleístas, seguida por la primera reunión del Comité Ejecutivo el día 12 de febrero.

El despertar de la pelota: Marzo llega con todo

El momento más esperado por los jugadores y simpatizantes ocurrirá el fin de semana del 7 y 8 de marzo, cuando se ponga en marcha oficialmente el Torneo Apertura Masculino para la Primera A y la Primera B. Según la planificación establecida, ambas categorías contarán con 16 clubes cada una y disputarán 15 fechas en el primer certamen del año.

Por su parte, el Torneo Apertura Femenino de mayores tendrá su puntapié inicial el 15 de marzo. Una de las grandes novedades de este 2026 es el cronograma de la Primera C, cuyo inicio de campeonato está pautado para el fin de semana del 21 y 22 de marzo.

Formato y definiciones

La temporada se dividirá en dos grandes etapas: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, este último con inicio previsto para el 4 y 5 de julio. En cuanto a las definiciones, el calendario contempla:

Ascensos: Se otorgarán 2 cupos directos.

Promociones: Habrá una instancia de promoción para los equipos que busquen mantener o cambiar de categoría.

Descensos: Se confirmaron 2 descensos por divisional.

El cierre de la temporada está proyectado para los meses de octubre y noviembre, con la final por el primer ascenso prevista para el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Con el cronograma sobre la mesa, solo resta que los clubes completen su puesta a punto para un año que promete emociones en cada rincón del suelo platense.