Cayó un violador en Berisso: un hombre fue detenido tras los abusos sistemáticos contra una nena de 12 años

La tranquilidad de la tarde del martes en Berisso se vio sacudida por un operativo policial que puso fin a una trama de horror intrafamiliar. Norberto Alejandro Duarte, un hombre de 50 años, fue detenido bajo cargos de extrema gravedad tras ser señalado como el autor de reiterados abusos sexuales contra la hija de su pareja, una menor de apenas 12 años.

La captura se produjo este martes 13 de enero en una propiedad ubicada sobre la calle 24, entre 123 y 124. Según informaron fuentes de la investigación, el detonante fue la valentía de la niña, quien logró relatarle a su madre las vejaciones a las que era sometida. "Mi nena me contó que era manoseada de manera reiterada por quien era mi pareja", sentenció la mujer en su declaración ante las autoridades, desatando la intervención inmediata del Comando de Patrullas.

Resistencia y furia en el arresto

Al arribar al domicilio, los oficiales se encontraron con la violencia de Norberto Alejandro Duarte. Lejos de entregarse pacíficamente, el sospechoso ofreció una feroz resistencia, confrontando físicamente a los uniformados. Sin embargo, el rápido accionar policial permitió reducirlo y trasladarlo de urgencia al Destacamento de Villa Progreso, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La lupa judicial sobre el imputado

El caso ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía 16 de La Plata, bajo la titularidad del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La causa ha sido caratulada preventivamente como "abuso sexual y resistencia a la autoridad".

Mientras el acusado permanece tras las rejas, la justicia aguarda los resultados de las pericias psicológicas y médicas sobre la víctima de 12 años, las cuales serán fundamentales para robustecer el expediente y determinar la escala de la condena que podría enfrentar Duarte.