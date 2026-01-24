Tropiezo para Villa San Carlos ante Estrella del Sur en una mañana de rodaje y refuerzos

La puesta a punto de Villa San Carlos continúa sumando minutos de fútbol y caras nuevas en un mercado de pases que no da respiro. En una jornada de miércoles desarrollada en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de La Plata, el equipo "villero" se midió ante Estrella del Sur en un ensayo formal que constó de cuatro tiempos de 30 minutos cada uno.

En el balance futbolístico, los resultados no acompañaron al equipo celeste. En el primer bloque, la derrota fue de 3-0, mientras que en el segundo tramo el marcador terminó 2-1 a favor del equipo visitante. El único grito de gol para los de Berisso fue obra de Isidro Rivas, quien logró descontar en un trámite de juego exigente.

Tras el amistoso, el plantel continuará con su rutina de trabajos en el predio del SEC durante el resto de la semana. El cierre de esta etapa de preparación está pactado para el próximo sábado, día en el que Villa San Carlos recibirá a Talleres para un nuevo compromiso amistoso en el mismo escenario.

Incorporación defensiva: llegó el tercer refuerzo

Más allá de lo ocurrido en el campo de juego, las noticias más relevantes llegaron desde las oficinas del club. La institución confirmó la contratación de Fernando Farias, lateral derecho que se convierte en la tercera incorporación para el equipo que dirige el cuerpo técnico villero.

Fernando Farias arriba a la ciudad tras acordar un préstamo por un año desde Defensa y Justicia, club dueño de su pase. El defensor se suma a las contrataciones previamente anunciadas de Simón Cañete y Ezequiel Melillo, conformando un trío de refuerzos que busca darle mayor solidez y variantes al equipo para afrontar la exigente temporada que se avecina.