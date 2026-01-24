URGENTE | Incendio y tragedia en Los Hornos: mujer de 27 y dos nenas de 4 y 7 años murieron quemadas

Pasadas las 20 horas, cuando el pesadísimo día de calor extremo en La Plata y todo el AMBA empezaba a dar paso a las refrescantes primeras sombras de la noche de este miércoles 14 de enero 2026, la policía de Los Hornos, la localidad más poblada del partido de La Plata, recibía un pedido de auxilio de Aldana, una chica de 17 años, anunciando un incendio en su vivienda ubicada en la calle 57 entre 152 y 153.

Rápidamente las fuerzas de seguridad avisaron a los bomberos, que acudieron al lugar en minutos. La precaria vivienda ya estaba envuelta en llamas y humeando mucho cuando llegaron los uniformados, los autobombas, la Guardia Urbana municipal y los médicos del SAME platense. El accionar de los rescatistas fue impecable, aseguraron los vecinos del lugar.

Sin embargo, la tragedia menos pensada sacudió a bomberos, policías, guardias urbanos y médicos, que salieron abatidos con tres cuerpos sin vida en sus brazos, pertenecientes a dos nenas y una mujer joven. El horror en forma de lágrimas nublaba sus ojos y sus corazones. Se trataba de Celeste Villalba, de 27 años; Pilar de 7 y Aitana de 4, que habían quedado atrapadas por el fuego y el humo dentro de la casa siniestrada.

Cómo ocurrieron los hechos

Con el relato de los familiares, la policía de Los Hornos y la Justicia platense pudieron reconstruir el inicio del siniestro. Al parecer, un nene de tres años, cuyo nombre sería Eitan, habría manipulado un encendedor con el que se encontraba jugando en un dormitorio de la vivienda siniestrada. En principio se habrían prendido fuego algunas ropas que estarían sobre una cama. De inmediato, las incipientes lenguas de fuego tomaron el colchón y en pocos minutos todo era un caos.