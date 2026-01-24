La legión argentina busca conquistar Australia: cuadro confirmado y cruces de alto impacto para el inicio del 2026

El cemento de Melbourne se prepara para recibir una de las mayores comitivas argentinas de los últimos años. Con el sorteo del cuadro principal definido, quedó trazado el destino de los nueve tenistas nacionales que buscarán la gloria en el Abierto de Australia 2026. La acción, que comenzará este domingo, promete emociones fuertes desde el primer minuto para la "legión".

Los abanderados: Cerúndolo y Báez al frente

El mayor preclasificado de la delegación, Francisco Cerúndolo (18°), aparece con un panorama alentador en los papeles. Su debut será ante el chino Zhizhen Zhang, un rival peligroso en dobles pero con apenas una victoria individual en sus tres visitas previas al certamen australiano. Es la oportunidad ideal para que el mayor de los hermanos Cerúndolo pise fuerte de entrada.

En la otra vereda, Sebastián Báez deberá apelar a su solidez defensiva y mental. El argentino, que llega con un envión positivo tras un gran inicio de temporada, se medirá ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard. El galo, de apenas 22 años, es una de las promesas del circuito gracias a su impactante potencia física.

El resto de la delegación: choques generacionales y locales

La cartelera masculina se completa con cruces que demandarán el máximo esfuerzo físico debido a las altas temperaturas de Australia:

Thiago Tirante tendrá la difícil tarea de enfrentar al local Aleksandar Vukic , quien contará con el apoyo masivo del público.

Camilo Ugo Carabelli se medirá ante el experimentado húngaro Marton Fucsovics .

Tomás Etcheverry , siempre sólido en los Grand Slams, protagonizará un duelo balcánico-argentino contra el serbio Miomir Kecmanovic .

Francisco Comesaña chocará fuerzas con el estadounidense Patrick Kypson .

Mariano Navone debutará ante otra promesa serbia, Hamad Medjedovic .

Juan Manuel Cerúndolo cerrará la lista masculina enfrentando al australiano Jordan Thompson en lo que se prevé como una batalla de fondo de cancha.

Por su parte, el tenis femenino tendrá a su única y gran esperanza en Solana Sierra. La joven argentina buscará avanzar en el cuadro principal enfrentando en la primera ronda a la japonesa Moyuka Uchijima.