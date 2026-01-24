LA PLATA | Inseguridad sin fronteras: referentes vecinales se unen tras la tragedia de Kim Gómez

En la esquina de 25 y 72, a metros de donde comenzó la tragedia de Kim Gómez, se llevó a cabo una reunión clave entre referentes vecinales de distintos barrios de La Plata, con un objetivo común: analizar la situación de inseguridad que afecta a cada zona y coordinar acciones conjuntas.

Del encuentro participaron Daniel Arrippe, en representación de Los Hornos; Héctor Tassino, referente de City Bell, Villa Elisa y Gonnet; Silvio Rey, por el casco urbano; y Ariel González, por Villa Elvira. La convocatoria tuvo un fuerte contenido simbólico: el punto elegido remite a uno de los hechos más dolorosos y recientes que golpearon a la comunidad, y que volvió a poner la inseguridad en el centro del debate público.

Durante la reunión, los referentes compartieron diagnósticos sobre robos, hechos violentos y la falta de respuestas concretas que, aseguran, se repiten en distintos barrios con características similares. Más allá de las particularidades de cada zona, coincidieron en que la problemática es estructural y requiere decisiones urgentes.

Uno de los ejes centrales fue la posibilidad de solicitar una reunión con el Ministro de Seguridad, con el fin de trasladar de manera directa las preocupaciones de los vecinos y exigir medidas concretas que brinden prevención y presencia efectiva del Estado.

El encuentro dejó un mensaje claro: la inseguridad ya no reconoce límites barriales. La articulación entre referentes de distintos puntos de la ciudad marca un paso hacia una estrategia común, impulsada desde el territorio y con el reclamo de ser escuchados por las autoridades responsables.