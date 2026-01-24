LA PLATA | El mapa de los nueve loteos ilegales clausurados

La proliferación de loteos ilegales en La Plata encendió las alarmas oficiales en los últimos días, luego de que la Municipalidad confirmara la existencia de al menos nueve emprendimientos irregulares impulsados por un mismo desarrollador en áreas rurales donde la normativa prohíbe expresamente la urbanización.

El foco de la polémica se activó tras un operativo municipal en un predio ubicado sobre Ruta Provincial 36 y 495, difundido comercialmente como “Bella Vista”, donde se detectaron movimientos de suelo, apertura de calles y colocación de postes eléctricos sin autorización. Allí, el Municipio decomisó elementos de comercialización, clausuró el lugar y avanzó con actuaciones para una denuncia penal.

Pero lejos de tratarse de un hecho aislado, las autoridades confirmaron que ese predio forma parte de un esquema más amplio de desarrollos ilegales, todos promovidos por el Grupo Futuro, en zonas del oeste platense, principalmente en Lisandro Olmos, Abasto y Melchor Romero. Varios de estos emprendimientos eran publicitados activamente en redes sociales, ofreciendo lotes como supuestas oportunidades de inversión.

Desde la Comuna recordaron que este tipo de desarrollos están expresamente prohibidos por la Ordenanza N° 12.638 y por el Plan y Código de Ordenamiento Territorial (Ordenanza N° 12.692), aprobado a fines de 2025. En esas áreas, no se permite subdividir terrenos, construir viviendas ni realizar escrituras individuales, aun cuando se presenten como proyectos “en desarrollo”.

A partir de las partidas catastrales, el Municipio identificó y geolocalizó los nueve loteos irregulares:

Bella Vista , en Ruta 36 entre 495 y 496

El Edén , en 233 entre 55 y 58 (Lisandro Olmos)

Aromas , en 173 entre 35 y 36 (Melchor Romero)

El Ángel , en 203 y 38 (Abasto)

Aras de Olmos , en 208 y 48

Las Palmeras , en 197 y 69 (Olmos)

El Paraíso , en 52 y 206 (Olmos)

Santa Teresita , en 173 entre 527 y 528 (Melchor Romero)

Nuevo Horizonte, en 208 y 522 (Abasto)

En el caso del predio de Ruta 36, el desarrollador incluso había montado un puesto de venta en la vía pública con gazebo, mesas y sillas, pese a haber sido notificado previamente de la imposibilidad de urbanizar o comercializar parcelas. Durante el operativo, una persona fue detenida por desobedecer órdenes policiales al intentar interferir con el procedimiento.

Desde el Ejecutivo local fueron categóricos: “Esta maniobra constituye una estafa para quienes compran de buena fe”, ya que los terrenos ofrecidos no pueden regularizarse legalmente. En ese marco, confirmaron que avanzarán con una denuncia penal y que los controles se intensificarán en todo el partido.

Ante el crecimiento de estas prácticas, la Municipalidad reiteró que la existencia de calles abiertas, movimientos de suelo o tendidos eléctricos no implica autorización oficial. Para verificar la legalidad de cualquier lote, los vecinos deben consultar en el Centro Administrativo Municipal (CAM) o escribir a [email protected] antes de concretar una compra.