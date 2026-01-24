LA PLATA | Netflix ya confirmó cuánto cobrarán los extras por jornada

Mientras crece la expectativa por la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata, se conocieron detalles clave sobre el pago que recibirán los extras que participen del rodaje. La producción, a cargo de K&S Films, avanza en la recta final de la preproducción de El Futuro es Nuestro, una ficción distópica de alto despliegue que tendrá a la ciudad como uno de sus escenarios centrales.

La serie contará con 25 jornadas de rodaje, más de 200 técnicos y cerca de 500 extras, lo que representa un impacto económico directo en la actividad comercial local, especialmente en las zonas cercanas a los sets de filmación.

Las grabaciones principales en La Plata se realizarán los días 24, 25 y 31 de enero y 1° y 2 de febrero, en el Pasaje Dardo Rocha y en la zona de 6 entre 48 y 50. Durante esas fechas, habrá cortes de tránsito para facilitar la logística del rodaje, que incluirá efectos especiales y un importante despliegue técnico.

¿Cuánto cobrarán los extras?

Según el tarifario vigente del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP), los vecinos que sean seleccionados como extras no podrán cobrar menos de $66.254 por cada jornada laboral.

El acuerdo sindical también establece pagos adicionales por horas extra, pruebas de vestuario y compensaciones especiales, incluso para casos que requieran cambios de look o cortes de pelo. Además, se contemplan montos diferenciados para quienes tengan participaciones más relevantes dentro de la misma categoría.

La convocatoria está a cargo del SUTEP y la inscripción se realiza mediante un formulario oficial. Entre los requisitos se destaca la disponibilidad entre el 20 de enero y el 5 de febrero en La Plata. Para algunos papeles, se valorarán perfiles con experiencia en fuerzas de seguridad o conocimientos en artes marciales. La búsqueda está abierta a hombres y mujeres.

El Futuro es Nuestro será una miniserie distópica de ocho capítulos, ambientada en el año 2047, en una Sudamérica post-colapso ecológico. La trama gira en torno a Jonás Flores, un líder carismático que emerge desde Internet con la promesa de un nuevo orden y la supuesta capacidad de predecir el futuro.

El elenco principal está integrado por Enzo Vogrincic, Delfina Chaves, Emiliano Zurita, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La historia está basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick.

Con antecedentes como Relatos Salvajes, El Clan, El Ángel, La Odisea de los Giles y El Eternauta, K&S Films vuelve a apostar por una producción de gran escala y refuerza la proyección de La Plata como polo audiovisual, combinando industria cultural, empleo y visibilidad internacional.