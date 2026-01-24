Otro aumento al transporte: el boleto de micros sube 4,8% en La Plata desde febrero

Tras la difusión del dato oficial de inflación de diciembre de 2025, que fue del 2,8%, se confirmó un nuevo aumento en los boletos de micros en La Plata. La suba comenzará a regir a partir del 1° de febrero y será del 4,8%, en línea con el mecanismo de actualización mensual vigente en la provincia de Buenos Aires.

El incremento surge de la fórmula establecida por la Resolución N° 81/25, que fija que las tarifas del transporte público se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires más un 2% adicional. En este caso, el aumento será 0,3% superior al aplicado en enero.

Con el nuevo esquema, el boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $749,72 a $785,70, mientras que el tramo más caro se incrementará de $1.000,82 a $1.048,86.

En el caso de quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, los valores serán sensiblemente más altos: el boleto mínimo subirá de $1.192,05 a $1.249,27, y el máximo alcanzará los $1.667,69.

Por su parte, los beneficiarios de la tarifa social también verán reflejado el aumento, aunque con valores más bajos: el tramo inicial pasará de $337,37 a $353,56, y el más alto de $450,37 a $471,99.

Tarifas desde febrero

SUBE registrada

De 0 a 3 km: $785,70

De 3 a 6 km: $857,74

De 6 a 12 km: $928,15

De 12 a 27 km: $993,99

Más de 27 km: $1.048,86

SUBE no registrada

De 0 a 3 km: $1.249,27

De 3 a 6 km: $1.363,79

De 6 a 12 km: $1.475,76

De 12 a 27 km: $1.580,44

Más de 27 km: $1.667,69

Tarifa social

De 0 a 3 km: $353,56

De 3 a 6 km: $385,98

De 6 a 12 km: $417,67

De 12 a 27 km: $447,30

Más de 27 km: $471,99

El nuevo aumento vuelve a poner en foco el impacto del sistema de actualizaciones automáticas, que traslada casi de manera directa la inflación al transporte público. En un contexto donde los salarios corren detrás de los precios, el boleto se consolida como uno de los gastos fijos que más rápido crece mes a mes, afectando especialmente a quienes dependen del colectivo para trabajar o estudiar.