Amistoso: Gimnasia cayó ante Lanús en Estancia Chica pero ya perfila el equipo para el debut en el Bosque

La puesta a punto de Gimnasia y Esgrima La Plata sumó un capítulo fundamental en la mañana de Estancia Chica. Bajo la mirada atenta de Fernando Zaniratto, el Lobo afrontó su primer compromiso amistoso de pretemporada frente a Lanús, en una jornada que sirvió para sacar conclusiones valiosas de cara a la competencia oficial que se avecina.

Un ensayo con acento en la formación

El encuentro, que tuvo como antecedente una práctica formal de fútbol el sábado pasado, terminó con victoria para el elenco del sur por 1 a 0, gracias a una anotación de Marcelino Moreno durante la primera etapa. El equipo de Mauricio Pellegrino logró sostener la ventaja hasta el final, en un partido donde el resultado terminó siendo secundario frente a la necesidad de encontrar ritmo de juego.







Zaniratto optó por presentar una alineación mixta, evitando aún definir un once titular inamovible. En esta estructura, destacó la presencia de los juveniles Alejo Gelsomino y Pablo Aguiar, quienes sumaron roce ante un rival de jerarquía. La formación inicial del Tripero contó con:

Nelson Insfrán en el arco.

Una defensa integrada por Gonzalo González , Renzo Giampaoli , Enzo Martinez y Alejo Gelsomino .

Un mediocampo con Pablo Aguiar , Nicolás Barros Schelotto , Jeremías Merlo , Lucas Castro y Manuel Panaro .

Marcelo Torres como referencia de área.

Variantes y lo que viene

Buscando respuestas en el complemento, el cuerpo técnico dispuso los ingresos de Bautista Barros Schelotto (en reemplazo de Gonzalo González) y de Mateo Seoane (por Aguiar). Si bien el marcador no se alteró, la rotación permitió observar el despliegue de los relevos en un contexto de exigencia real.

El camino preparatorio de Gimnasia tendrá su última parada el próximo sábado 17 de enero. Nuevamente en el predio de Abasto, el Lobo recibirá a Agropecuario de Carlos Casares para pulir los detalles finales. Tras ese duelo, toda la atención se centrará en el gran debut: el sábado 24 de enero a las 19:30, el Estadio del Bosque abrirá sus puertas para el choque ante Racing por la primera fecha del Torneo Apertura.