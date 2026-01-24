De 7 y 50 a la arena: infierno en la terminal de ómnibus de La Plata | VIDEO

En el primer cambio de quincena de 2026, la terminal de ómnibus de La Plata es un infierno de gente que llega y se va. Unos, blancos como un papel y con la ilusión desbordante; los otros, bronceados hasta el marrón oscuro, vuelven descansados pero tristes por el inevitable regreso a la rutina.

Un cronista de PrimeraPagina.info registró varios testimonios en el predio de 4 y 42, que hierve por los 33 grados de sensación térmica y por el incesante ir y venir de pasajeros y micros. El platense es muy fan de las vacaciones y en esta nota queda demostrado. Pasen y vean...