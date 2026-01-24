Política | 15 Jan
Quemados y blanquitos, van y vienen
De 7 y 50 a la arena: infierno en la terminal de ómnibus de La Plata | VIDEO
Adónde viajan los platenses en este día que marca el primer cambio de quincena de 2026. Ellos mismos te lo cuentan en esta nota de VIDEO.
En el primer cambio de quincena de 2026, la terminal de ómnibus de La Plata es un infierno de gente que llega y se va. Unos, blancos como un papel y con la ilusión desbordante; los otros, bronceados hasta el marrón oscuro, vuelven descansados pero tristes por el inevitable regreso a la rutina.
Un cronista de PrimeraPagina.info registró varios testimonios en el predio de 4 y 42, que hierve por los 33 grados de sensación térmica y por el incesante ir y venir de pasajeros y micros. El platense es muy fan de las vacaciones y en esta nota queda demostrado. Pasen y vean...