sábado 24 de enero de 2026 - Edición Nº5415

Política | 15 Jan

Quemados y blanquitos, van y vienen

De 7 y 50 a la arena: infierno en la terminal de ómnibus de La Plata | VIDEO

Adónde viajan los platenses en este día que marca el primer cambio de quincena de 2026. Ellos mismos te lo cuentan en esta nota de VIDEO.

TAGS: VACACIONES, PRIMERAPAGINA.INFO, TERMINAL DE óMNIBUS DE LA PLATA, CAMBIO DE QUINCENA, 4 Y 42, PLATENSE

En el primer cambio de quincena de 2026, la terminal de ómnibus de La Plata es un infierno de gente que llega y se va. Unos, blancos como un papel y con la ilusión desbordante; los otros, bronceados hasta el marrón oscuro, vuelven descansados pero tristes por el inevitable regreso a la rutina.

Un cronista de PrimeraPagina.info registró varios testimonios en el predio de 4 y 42, que hierve por los 33 grados de sensación térmica y por el incesante ir y venir de pasajeros y micros. El platense es muy fan de las vacaciones y en esta nota queda demostrado. Pasen y vean...

 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias