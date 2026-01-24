Problemas de visión al conducir: señales de alerta y riesgos

Muchos conductores creen que manejan bien solo porque “ven más o menos”. Pero hay señales silenciosas que pueden estar avisando algo serio. El detalle es que casi nadie las nota… hasta que pasa algo. En esta nota te contamos qué problemas oculares aumentan el riesgo al volante, cuáles son las señales de alerta y por qué un control oftalmológico a tiempo puede evitar accidentes.

Visión al conducir: un riesgo que suele ignorarse

La visión al conducir es clave para reaccionar rápido, leer señales y calcular distancias. Sin embargo, especialistas advierten que muchas personas circulan con problemas oculares no diagnosticados, incluso sin saberlo. Esto no solo afecta la comodidad, también aumenta el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial.

En el Reino Unido, el tema volvió al centro del debate tras una propuesta oficial: exigir exámenes visuales cada tres años a conductores mayores de 70 años. La medida apunta a reducir accidentes graves y se basa en evidencia médica que vincula el envejecimiento con un mayor número de afecciones visuales.

Envejecer, ver menos y conducir peor

El optometrista Dr. Paramdeep Bilkhu, asesor clínico del College of Optometrists, explicó que con la edad crece la probabilidad de desarrollar enfermedades oculares. En diálogo con The Telegraph, advirtió que los conductores mayores tienen más chances de estar involucrados en accidentes relacionados con la visión.

Los números acompañan la preocupación: desde 2010, los accidentes graves aumentaron cerca de un 20% en Gran Bretaña, y los siniestros con conductores mayores de 60 años crecieron un 47%.

7 señales de problemas oculares antes de manejar

Especialistas remarcan que estas señales no deben ignorarse, sin importar la edad:

Dificultad para leer carteles

Si ves borroso o necesitás estar muy cerca, puede ser mala graduación o inicio de cataratas. Mover la cabeza para ver

Podría indicar pérdida de visión periférica, asociada al glaucoma. Deslumbramiento con faros

Halos o molestias con luces fuertes pueden ser señal temprana de cataratas. Visión doble o distorsionada

Puede estar relacionada con degeneración macular, que afecta la visión central. Errores al calcular distancias

Golpear el cordón o dudar al estacionar refleja problemas de visión binocular. Evitar manejar de noche

La baja luz empeora síntomas de cataratas, glaucoma o “moscas volantes”. Dolores de cabeza tras conducir

El esfuerzo visual excesivo genera fatiga y tensión ocular.

Control oftalmológico: una decisión simple

Ante cualquiera de estas señales, los expertos recomiendan un control oftalmológico. El Dr. Bilkhu explicó que el optometrista puede detectar el problema, tratarlo o derivar a tiempo.

Cuidar la visión no es solo salud: es seguridad vial. Y en muchos casos, el riesgo se puede evitar con algo tan simple como revisar los ojos a tiempo.