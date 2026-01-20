Deportes | 17 Jan
Liga Argentina femenina
Las Lobas no pudieron en el debut y Villa Dora se llevó el triunfo en La Plata
Gimnasia inició su participación en la Liga Argentina Femenina de Vóley 2026 con una derrota ante Villa Dora en el Polideportivo Víctor Nethol. El sexteto platense mostró pasajes de un buen nivel, compitió con intensidad, aunque la visita fue más efectiva y cerró el partido en sets corridos: 25-22, 25-20 y 25-20.
El estreno de Las Lobas en la temporada tuvo un comienzo simbólico y alentador. Carmela Ríos (22) anotó el primer punto de Gimnasia en la Liga 2026 y abrió un set inicial marcado por la paridad absoluta. El desarrollo fue punto a punto (2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4) hasta igualarse en 6-6.
Gimnasia logró un leve quiebre para ponerse 12-10, con buena recepción y claridad ofensiva, pero Villa Dora respondió y pasó al frente 16-15. En el tramo final, Las Lobas llegaron a liderar 21-19, aunque la visita ajustó su juego: ataques por el centro y un error ofensivo del local inclinaron la balanza. Con mayor contundencia en los momentos decisivos, las santafesinas cerraron el set 25-22. Fue un parcial de pocos errores, con Villa Dora lastimando por el sector izquierdo y Gimnasia encontrando respuestas en Núñez y Ríos (22).
El segundo set mostró a un Gimnasia más agresivo. Las Lobas se adelantaron 1-0, sostuvieron ventajas en 3-2 y 5-3, con un buen arranque de Reinoso. Aunque Villa Dora pasó al frente 6-5 desde el saque, el local reaccionó y se puso 8-6. Allí llegó otro momento destacado: el primer ace de Gimnasia en la Liga 2026, obra de Pamela Sánchez Sanabio (16), para el 9-6.
El equipo platense estiró la diferencia a 12-9 y 15-10, atravesando su mejor pasaje del partido. Sin embargo, Villa Dora volvió a golpear desde el servicio, ajustó su defensa y construyó una racha decisiva desde el saque de Suligoy que dio vuelta el marcador hasta el 20-15. Gimnasia cortó una sequía de diez puntos sin anotar con un ataque por el centro, pero la visita sostuvo la ventaja y cerró el set 25-20. Reinoso fue la jugadora más destacada de Las Lobas en este parcial.
El tercer set fue el más cambiante y emotivo de la noche. Villa Dora arrancó mejor (1-0), pero Gimnasia respondió rápido para ponerse 2-1. La paridad se mantuvo hasta el 2-4, con un bloqueo visitante que volvió a marcar tendencia. Las santafesinas tomaron distancia (5-9), aunque el local reaccionó con buenos pasajes defensivos y ofensivos: bloqueo de Kaplan, bloqueo de Matich (11) y un ace de la propia Matich para achicar a 6-8.
El set entró en una dinámica cambiante. Villa Dora volvió a lastimar por el centro y por izquierda, pero Gimnasia creció con Reinoso, que apareció por el centro para el 10-11. Tras varios minutos cuesta arriba, Las Lobas pasaron al frente 12-11, encendiendo al Polideportivo. La visita respondió con una nueva racha (18-13), aunque Gimnasia no se rindió.
Desde el saque de Matich, el local volvió a acercarse (15-18). Errores consecutivos de Villa Dora permitieron seguir descontando hasta el 19-20, con dos puntos seguidos de Reinoso. En ese momento, el “dale Lo, dale Lobo” empezó a retumbar en el Poli, empujando a Las Lobas en el cierre.
Gimnasia llegó a igualar en 22-22, pero Villa Dora mostró su oficio en los puntos finales y cerró el set 25-20, sellando el triunfo por 3-0.
Formación inicial de Gimnasia: María Victoria Núñez, Rosa Reinoso, Julieta Aruga, María Victoria Matich, Pamela Sánchez Sanabio y Carmela Ríos.
Líberos: Martina Oyola y Zoe Gómez Montero
Resultado final: Gimnasia 0 – Villa Dora 3
Parciales: 22-25, 20-25 y 20-25.