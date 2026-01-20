Las Lobas no pudieron en el debut y Villa Dora se llevó el triunfo en La Plata

El estreno de Las Lobas en la temporada tuvo un comienzo simbólico y alentador. Carmela Ríos (22) anotó el primer punto de Gimnasia en la Liga 2026 y abrió un set inicial marcado por la paridad absoluta. El desarrollo fue punto a punto (2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4) hasta igualarse en 6-6.

Gimnasia logró un leve quiebre para ponerse 12-10, con buena recepción y claridad ofensiva, pero Villa Dora respondió y pasó al frente 16-15. En el tramo final, Las Lobas llegaron a liderar 21-19, aunque la visita ajustó su juego: ataques por el centro y un error ofensivo del local inclinaron la balanza. Con mayor contundencia en los momentos decisivos, las santafesinas cerraron el set 25-22. Fue un parcial de pocos errores, con Villa Dora lastimando por el sector izquierdo y Gimnasia encontrando respuestas en Núñez y Ríos (22).

El segundo set mostró a un Gimnasia más agresivo. Las Lobas se adelantaron 1-0, sostuvieron ventajas en 3-2 y 5-3, con un buen arranque de Reinoso. Aunque Villa Dora pasó al frente 6-5 desde el saque, el local reaccionó y se puso 8-6. Allí llegó otro momento destacado: el primer ace de Gimnasia en la Liga 2026, obra de Pamela Sánchez Sanabio (16), para el 9-6.





El equipo platense estiró la diferencia a 12-9 y 15-10, atravesando su mejor pasaje del partido. Sin embargo, Villa Dora volvió a golpear desde el servicio, ajustó su defensa y construyó una racha decisiva desde el saque de Suligoy que dio vuelta el marcador hasta el 20-15. Gimnasia cortó una sequía de diez puntos sin anotar con un ataque por el centro, pero la visita sostuvo la ventaja y cerró el set 25-20. Reinoso fue la jugadora más destacada de Las Lobas en este parcial.

El tercer set fue el más cambiante y emotivo de la noche. Villa Dora arrancó mejor (1-0), pero Gimnasia respondió rápido para ponerse 2-1. La paridad se mantuvo hasta el 2-4, con un bloqueo visitante que volvió a marcar tendencia. Las santafesinas tomaron distancia (5-9), aunque el local reaccionó con buenos pasajes defensivos y ofensivos: bloqueo de Kaplan, bloqueo de Matich (11) y un ace de la propia Matich para achicar a 6-8.

El set entró en una dinámica cambiante. Villa Dora volvió a lastimar por el centro y por izquierda, pero Gimnasia creció con Reinoso, que apareció por el centro para el 10-11. Tras varios minutos cuesta arriba, Las Lobas pasaron al frente 12-11, encendiendo al Polideportivo. La visita respondió con una nueva racha (18-13), aunque Gimnasia no se rindió.

Desde el saque de Matich, el local volvió a acercarse (15-18). Errores consecutivos de Villa Dora permitieron seguir descontando hasta el 19-20, con dos puntos seguidos de Reinoso. En ese momento, el “dale Lo, dale Lobo” empezó a retumbar en el Poli, empujando a Las Lobas en el cierre.

Gimnasia llegó a igualar en 22-22, pero Villa Dora mostró su oficio en los puntos finales y cerró el set 25-20, sellando el triunfo por 3-0.

Formación inicial de Gimnasia: María Victoria Núñez, Rosa Reinoso, Julieta Aruga, María Victoria Matich, Pamela Sánchez Sanabio y Carmela Ríos.



Líberos: Martina Oyola y Zoe Gómez Montero

Resultado final: Gimnasia 0 – Villa Dora 3

Parciales: 22-25, 20-25 y 20-25.