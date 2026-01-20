Robó un kiosco en 12 y 60 y escapó armado entre decenas de policías, a media cuadra de la DDI

Parece increíble que suceda un hecho violento y con armas, a plena luz del día, prácticamente en la cara de las máximas autoridades policiales de la región más importante de la principal provincia del país, sin que puedan atrapar al ladrón.

Lo que nos asegura que se trata de un hecho real, es que el jefe de esos policías que dan vergüenza es Axel Kicillof, el peor gobernador de la historia en PBA.

Con las uñas negras de rascarse, los altos mandos policiales de La Plata sólo se dedican a mandar PU, fotos y videos de pequeños hechos delictivos resueltos de casualidad, a periodistas amigos que tratan de mostrar "buena info" y no la realidad alarmante que sacude a toda la PBA.

La capital bonaerense no da más de insegura, los delincuentes se divierten arruinándole la vida a la gente, mientras la policía transita su peor momento, sospechada de coimear a comerciantes, sacar presos para robar para ellos y regentear el tráfico de drogas, entre otras atrocidades.