Deportes | 17 Jan
Fiebre albirroja en las calles de la ciudad por el debut
¡Explotó UNO! Estudiantes agotó localidades para el estreno en Copa Argentina y se prepara para Banfield
En una jornada marcada por las largas filas y la ilusión renovada, miles de hinchas se acercaron al Estadio UNO para conseguir su ticket para el duelo ante Ituzaingó. Con precios confirmados y un operativo de seguridad definido, el León de Eduardo Domínguez se alista para copar el Estadio Florencio Sola este lunes.
El idilio entre el hincha de Estudiantes de La Plata y las competencias de eliminación directa sumó un nuevo capítulo este sábado. Desde las primeras horas del día, una marea de gente desbordó las inmediaciones de la avenida 1 para asegurar su lugar en el debut de la Copa Argentina. La expectativa es total: el Pincha inicia su camino en los 32avos de final y el público respondió con una concurrencia masiva a las boleterías.
Operativo de venta y requisitos
La venta de entradas se centralizó en el Estadio Jorge Luis Hirschi, específicamente en las ventanillas de 1 y 54. Según informó la institución, el expendio de este sábado se extendió hasta las 17:00 horas bajo un ritmo incesante. Para aquellos que no pudieron acercarse hoy, habrá una última oportunidad el próximo lunes 19 de enero, de 9:00 a 14:00 horas, en el mismo punto de venta.
Es importante recordar que, por disposición de la organización, la compra es estrictamente presencial con DNI en mano. Los medios de pago aceptados son efectivo y tarjetas de débito, buscando agilizar el trámite ante la gran demanda de la parcialidad platense.
Cita en el sur: precios y detalles del partido
El encuentro ante Ituzaingó, el popular Verde del oeste, tendrá lugar este lunes 19 de enero a las 21:15. El escenario elegido es el Estadio Florencio Sola, perteneciente a Banfield, donde se permitirá el ingreso de ambas parcialidades. La justicia deportiva estará a cargo del árbitro Daniel Zamora.
Los valores establecidos para acompañar al León en esta primera fase son:
-
Menores: $40.000.
-
Generales (Popular Osvaldo Fani): $50.000.
-
Plateas (Platea Eliseo Muriño): $70.000.