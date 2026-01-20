¡Explotó UNO! Estudiantes agotó localidades para el estreno en Copa Argentina y se prepara para Banfield

El idilio entre el hincha de Estudiantes de La Plata y las competencias de eliminación directa sumó un nuevo capítulo este sábado. Desde las primeras horas del día, una marea de gente desbordó las inmediaciones de la avenida 1 para asegurar su lugar en el debut de la Copa Argentina. La expectativa es total: el Pincha inicia su camino en los 32avos de final y el público respondió con una concurrencia masiva a las boleterías.

Operativo de venta y requisitos

La venta de entradas se centralizó en el Estadio Jorge Luis Hirschi, específicamente en las ventanillas de 1 y 54. Según informó la institución, el expendio de este sábado se extendió hasta las 17:00 horas bajo un ritmo incesante. Para aquellos que no pudieron acercarse hoy, habrá una última oportunidad el próximo lunes 19 de enero, de 9:00 a 14:00 horas, en el mismo punto de venta.

Es importante recordar que, por disposición de la organización, la compra es estrictamente presencial con DNI en mano. Los medios de pago aceptados son efectivo y tarjetas de débito, buscando agilizar el trámite ante la gran demanda de la parcialidad platense.

Cita en el sur: precios y detalles del partido

El encuentro ante Ituzaingó, el popular Verde del oeste, tendrá lugar este lunes 19 de enero a las 21:15. El escenario elegido es el Estadio Florencio Sola, perteneciente a Banfield, donde se permitirá el ingreso de ambas parcialidades. La justicia deportiva estará a cargo del árbitro Daniel Zamora.

Los valores establecidos para acompañar al León en esta primera fase son: