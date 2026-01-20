Tragedia en el Bingo La Plata: una mujer se desplomó y murió ante la mirada de los apostadores

Una jornada de esparcimiento terminó en drama este sábado en las instalaciones del Bingo La Plata. La sala de juegos, ubicada en la concurrida intersección de Diagonal 80 y 116, se convirtió en el escenario de un trágico desenlace cuando una mujer de 73 años perdió la vida de forma repentina mientras se encontraba en el sector de las máquinas tragamonedas.

El hecho, que generó una profunda conmoción entre los presentes y el personal del establecimiento, ocurrió cuando la apostadora comenzó a manifestar un malestar físico agudo. Según testigos, la mujer se desplomó de su asiento ante la sorpresa de quienes se encontraban en las cercanías, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia del lugar.

A pesar de la rápida llegada de las ambulancias y el esfuerzo de los paramédicos por realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, los resultados fueron infructuosos. Tras varios minutos de trabajo médico, se confirmó el fallecimiento de la mujer en el propio lugar del incidente.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como María Elena Jesús, de nacionalidad argentina y con domicilio en la localidad de Tolosa. Hasta el momento, no se han determinado oficialmente las causas médicas del deceso, aunque todo indica que se habría tratado de una falla cardíaca fulminante.

La investigación judicial

El caso ha quedado bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de La Plata. La fiscalía interviniente dispuso la carátula preventiva de "averiguación de causales de muerte", a la espera de los resultados de la autopsia y los peritajes correspondientes en el lugar del hecho.

Personal de la Policía Científica trabajó en el local para recabar elementos que permitan esclarecer la mecánica del suceso, mientras que el clima de consternación persiste entre los habituales concurrentes al gigante del juego platense.