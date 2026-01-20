¿Cuántos dólares le debe el Schalke a Gimnasia? El imparable presente de Felipe Sánchez activa la economía del Lobo

Las buenas noticias para las finanzas de Gimnasia llegaron desde el Viejo Continente. En las últimas horas, las arcas de la institución recibieron una inyección de 100.000 dólares gracias al rendimiento de una de sus últimas grandes exportaciones: Felipe Sánchez. El defensor central, que se ha consolidado rápidamente en el exigente fútbol de Alemania, alcanzó el primer objetivo variable estipulado en su contrato de transferencia.

El joven oriundo de Rafaela ya superó la marca de los 20 partidos oficiales vistiendo la camiseta del histórico Schalke 04. Actualmente, el central suma 24 presentaciones repartidas entre la Copa de Alemania y la Bundesliga 2, certamen donde su equipo marcha en la primera posición.

Este rodaje no solo beneficia el crecimiento profesional del jugador, sino que dispara automáticamente los bonos por productividad acordados entre los clubes a mediados de 2024.

Un negocio redondo para el Lobo

La venta de Felipe Sánchez se concretó por un monto cercano a 1.300.000 dólares por la totalidad de su ficha. Sin embargo, la dirigencia de Gimnasia se aseguró una plusvalía del 20% ante una futura venta y una serie de metas por partidos jugados que podrían elevar significativamente la cifra final. Tras cobrar estos primeros 100 mil dólares, el próximo hito en el horizonte está fijado en los 30 partidos, marca que el defensor alcanzaría en el corto plazo dado su presente como titular.

Es importante recordar que la explosión de Sánchez fue meteórica: debutó a principios de 2023 bajo la conducción técnica de Sebastián "Chirola" Romero, ganándose rápidamente un lugar en la consideración del hincha y del mercado internacional.

La cantera como motor económico

Este ingreso extraordinario se suma al recientemente obtenido por Benjamín Domínguez, otro baluarte de la cantera tripera que también alcanzó objetivos por titularidad en su club. Este modelo de ventas por objetivos permite que Gimnasia continúe facturando por sus joyas incluso meses después de su partida, consolidando una estructura financiera basada en el éxito de los juveniles formados en Estancia Chica.