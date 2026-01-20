Radiografía del ingreso 2026: casi 38 mil aspirantes eligen a la Universidad Nacional de La Plata para su futuro

La ciudad de La Plata se prepara para recibir una nueva y masiva oleada de estudiantes. Según los datos oficiales procesados por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes han completado su inscripción para iniciar una carrera de grado en este ciclo 2026.

Esta cifra confirma una tendencia de estabilidad y vigencia para la educación pública platense: el número supera levemente los 36.670 registrados en 2025 y los 37.361 del año 2024, demostrando que el interés por la formación universitaria no decae pese a los contextos globales.

Salud y artes: el podio de las preferencias

El informe revela que las preferencias de los jóvenes se concentran fuertemente en un grupo selecto de unidades académicas. El bloque de las ciencias sociales y humanas acapara más de la mitad de las voluntades, pero es la Facultad de Ciencias Médicas la que vuelve a coronarse como la más convocante de toda la universidad.

Detrás de la salud, el fenómeno de la Facultad de Artes sigue creciendo, consolidándose como la segunda opción con más adeptos. Por otro lado, las denominadas "ciencias duras" mantienen un núcleo sólido que ronda los 5.700 inscriptos entre todas sus variantes.

A continuación, el detalle de los inscriptos por unidad académica, donde se evidencia la masividad de la UNLP:

Ciencias Médicas : 6.802

Artes : 4.711

Psicología : 3.531

Humanidades y Ciencias de la Educación : 3.501

Ciencias Económicas : 3.378

Ciencias Jurídicas y Sociales : 2.938

Ingeniería : 1.765

Periodismo y Comunicación Social : 1.578

Ciencias Veterinarias : 1.376

Informática : 1.330

Arquitectura y Urbanismo : 1.304

Ciencias Exactas : 1.297

Odontología : 1.216

Trabajo Social : 657

Ciencias Naturales y Museo : 656

Ciencias Agrarias y Forestales : 556

Ciencias Astronómicas y Geofísicas: 286

Además, las propuestas interdisciplinarias como Ciencia de Datos en Organizaciones (dictada entre Informática y Ciencias Económicas) sumaron 601 interesados, mientras que Ingeniería en Computación (Ingeniería e Informática) alcanzó los 316 aspirantes.

Un escenario que aún puede crecer

Es importante destacar que estos números no son definitivos. Desde la UNLP recordaron que diversas facultades suelen reabrir sus ventanillas de inscripción entre los meses de febrero y marzo, lo que podría elevar aún más la cifra final de la cohorte 2026.

Con los cursos de nivelación a punto de comenzar, la Universidad Nacional de La Plata se reafirma como uno de los polos académicos más prestigiosos e influyentes del país, no solo por la diversidad de sus propuestas pedagógicas, sino por su capacidad inagotable de atraer talento y vocaciones de cada rincón de Argentina.