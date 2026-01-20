VIDEO | La terminal de ómnibus de La Plata recibe y despide prolijamente a miles de pasajeros cada día

En un enero con mucho movimiento turístico local, la costa atlántica, Córdoba y Bariloche se destacan por ser el destino de miles de veraneantes platenses que van y vienen de los principales centros turísticos el país.

¿Cuáles son los secretos para que miles de platenses viajen tranquilos? En esta nota, Ayelén Montenegro, la cara visible de la terminal de La Plata, te lo cuenta con buena onda.

A pesar de los sofisticados encantos de Brasil y Uruguay para captar argentinos, las bondades nacionales siguen atrayendo a los platenses.

Dialogamos con una de los responsables de la terminal platense, Ayelén Montenegro, para conocer los detalles que hacen posible que todo funcione correctamente cuando todos viajan. "El secreto está en que somos un grupo y trabajamos mucho", sentenció.