Pirómano en el centro de La Plata: atraparon al hombre que quemó una decena de contenedores en plena tarde

Lo que parecía una tarde tranquila de domingo en el corazón de La Plata se transformó rápidamente en un escenario de caos y columnas de humo. Un hombre, cuya identidad está bajo investigación, desató una serie de incendios intencionales en contenedores de residuos, afectando múltiples puntos estratégicos del casco urbano y obligando a un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad y bomberos.

El raid comenzó en la transitada Diagonal 80, entre las calles 5 y 48, donde se registró el primer foco ígneo. Lejos de detenerse, el autor continuó su camino provocando incendios similares en Diagonal 80 y 48, en la calle 55 entre 7 y 8, y en varios tramos de las calles 57 y 56. El último reporte antes de su captura se ubicó en la intersección de la calle 10 y Diagonal 73.

Ante la seguidilla de ataques, el Centro de Operaciones Municipal (COM) activó los protocolos de emergencia. Mientras el personal de Bomberos trabajaba contra reloj para sofocar las llamas, un operativo coordinado entre el COM y el Comando de Patrullas permitió rastrear los movimientos del sospechoso.

Finalmente, el hombre fue interceptado en la esquina de Diagonal 73 y 55. Al momento de la aprehensión, los efectivos policiales encontraron pruebas contundentes en su poder: dos botellas de alcohol y dos encendedores, elementos que habrían sido utilizados para iniciar los focos. El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFI N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 3.

Impacto en los servicios y operativo de reparación

El vandalismo no solo destruyó el mobiliario urbano, sino que generó consecuencias técnicas colaterales. Uno de los incendios afectó gravemente el tendido de cables, lo que provocó inconvenientes en el funcionamiento del propio COM, el sistema neurálgico de vigilancia de la ciudad.

Tras la detención, la Municipalidad de La Plata puso en marcha un operativo de contingencia para normalizar la zona. En las tareas de reparación del cableado y limpieza de las calles trabajan cuadrillas del programa Ciudad Limpia, junto a la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y operarios de la empresa Edelap, quienes trabajan para restablecer la totalidad de los servicios afectados por el fuego.