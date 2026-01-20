Lunes otoñal en pleno enero: La Plata vive un alivio inesperado antes del regreso del calor estival

La capital bonaerense y la región del Gran La Plata sorprendieron a sus habitantes este lunes 19 de enero con un clima más cercano a noviembre que al rigor de mediados de verano. Tras jornadas de calor agobiante, un marcado descenso de las temperaturas trajo un respiro necesario a la provincia de Buenos Aires.

Desde las primeras horas, los platenses sintieron el cambio: vientos moderados provenientes del este y cielos completamente despejados configuraron una mañana templada, ideal para las actividades al aire libre.

Los números del alivio: ¿cuánto bajó el termómetro?

El desplome térmico fue notable. Según los registros oficiales, las mínimas oscilaron entre los 11 °C y los 17 °C, dependiendo de la zona del corredor urbano y las áreas periféricas de la ciudad.

Este fenómeno no fue aislado, sino que coincidió con la tendencia general del AMBA, donde los modelos meteorológicos previeron mínimas de entre 15 °C y 16 °C. Para la tarde de hoy, se espera que el termómetro trepe apenas hasta los 24 °C, una marca inusualmente moderada para el mes de enero.

El cronograma del calor: ¿cuándo vuelve el verano?

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que esta "tregua" tiene fecha de vencimiento. El calor comenzará a recuperar terreno de manera escalonada:

Martes: El cielo estará algo nublado y los vientos rotarán al noreste con ráfagas fuertes. La temperatura máxima escalará hasta los 27 °C .

Miércoles y Jueves: Se espera el retorno pleno de las condiciones estivales. Con vientos del norte, las máximas alcanzarán los 29 °C o incluso los 30 °C .

Hacia el fin de semana: La nubosidad será parcial pero el ambiente se mantendrá cálido y estable.

Dato de contexto: Históricamente, en La Plata, las temperaturas de enero promedian máximas de entre 28 °C y 30 °C. Estas oscilaciones son habituales debido a los cambios de masas de aire que moderan el calor antes de un regreso sostenido.

Para quienes planean eventos en espacios abiertos o actividades recreativas, las condiciones actuales de sol y frescura son óptimas, aunque la recomendación de los expertos es seguir de cerca las actualizaciones del SMN ante el inminente ascenso de la humedad y la temperatura previsto para el resto de la semana.