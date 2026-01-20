Caos libertario: el bloque de La Libertad Avanza en Berisso, al borde del abismo por una interna

La flamante fuerza política La Libertad Avanza, que pregona el orden y la austeridad, se ve envuelta en un escándalo interno en la ciudad de Berisso que amenaza con desmoronar su estructura local. Las primeras grietas ya son visibles, con un quiebre que deja al descubierto la fragilidad de un espacio que, paradójicamente, parece estar lejos de la "libertad" que tanto predica, especialmente cuando de colaboración económica se trata.

En el ojo de la tormenta se encuentra Fabián Lagorio, quien fuera presentado como coordinador del espacio y hoy muestra una conducción más que debilitada. Las dudas sobre su continuidad son palpables, llegando incluso a manifestar que no sabe si "se toma un año sabático". Esta indefinición abre un interrogante sobre el rumbo de la bancada libertaria en el Honorable Concejo Deliberante de Berisso.

Los concejales Darío Luna y Laura Fernández son las voces más críticas dentro del espacio, cuestionando abiertamente las decisiones de Lagorio y negándole el reconocimiento como referente. La tensión escaló a tal punto que una frase, lapidaria y reveladora del clima interno, se escuchó en las escaleras del Concejo: "Acá está todo muy lindo hasta que les piden que colaboren, ahí se pudre todo".

Este trasfondo de conflicto se vincula directamente con un pedido de "colaboración económica" al espacio, una situación que expone la hipocresía de una fuerza que pregona principios de mercado y libertad individual, pero que, en la práctica, se desangra por cuestiones económicas internas. Las denuncias de dirigentes y los antecedentes de corrupción a nivel nacional y provincial resuenan con fuerza en este contexto, añadiendo más leña al fuego de una interna que parece no tener fin.

La situación actual hace recordar las múltiples denuncias de corrupción que han salpicado a diversos sectores de la política, tanto a nivel local como nacional. Los "hechos de corrupción" que han sido expuestos en la administración pública resuenan como un eco en este conflicto interno, donde la "libertad" parece diluirse ante la exigencia de aportes económicos.

El futuro del bloque de La Libertad Avanza en Berisso pende de un hilo. La posibilidad de una nueva fractura es un escenario cada vez más tangible, lo que sin duda impactaría en la representación de la fuerza en la ciudad. ¿Podrá Fabián Lagorio recuperar el control? ¿O la "libertad" de disentir y no "colaborar" terminará por implosionar el espacio? La respuesta a estas preguntas definirá el destino de La Libertad Avanza en Berisso.