Liga Femenina: Lobas festejó su primer triunfo mientras el Pincha y las Guapas sufrieron un "weekend" esquivo

El vóley de los equipos platense vivió una jornada de contrastes en la máxima categoría nacional. Tras un inicio de temporada complejo, Gimnasia y Esgrima La Plata logró enderezar el rumbo y sumar su primera alegría del certamen. En un duelo vibrante, las Lobas se impusieron con autoridad ante San Isidro, de San Francisco, Córdoba, por un marcador de 3-1. El equipo tripero demostró solidez con parciales de 25-14, 23-25, 25-19 y 25-18, logrando así una inyección de confianza fundamental para lo que resta de la temporada.

El Pincha no pudo sostener la localía

En el estadio UNO, la historia fue diferente para Estudiantes. El conjunto albirrojo, que buscaba hacerse fuerte ante su gente en su segunda presentación, se vio superado por la efectividad de Villa Dora, de Santa Fe. A pesar de los esfuerzos del elenco local, las santafesinas se llevaron el triunfo por 3-1, con parciales de 25-15, 25-10, 18-25 y 25-17, dejando al Pincha con el desafío de ajustar piezas para los próximos compromisos.

Fin de semana de aprendizaje para las Guapas

Por su parte, Banco Provincial no logró sumar en su paso por el primer fin de semana de competencia de la semana. Las "Guapas" cayeron anoche en City Bell ante Náutico Avellaneda por 3-1 (25-13, 26-28, 17-25 y 20-25). Esta derrota se sumó al traspié del viernes, donde las bancarias habían perdido en el debut frente a Sonder, de Rosario, también en condición de local, por un contundente 3-0 con parciales de 25-19, 25-19 y 25-20.

Con estos resultados, los equipos platenses ya ponen la mira en la próxima fecha, con la premisa de seguir afianzando sus sistemas de juego en la liga más competitiva del país.