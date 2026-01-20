Préstamos para jubilados en enero de 2026

¿Sabías que en enero de 2026 los jubilados pueden acceder a préstamos de hasta $50.000.000, pero no todos ofrecen lo mismo? Hay diferencias clave en tasas, plazos y condiciones que pueden hacerte pagar mucho más —o mucho menos— por el mismo monto. Antes de decidir, conviene entender bien qué opciones hay y cuál se ajusta mejor a cada situación.

En este contexto, muchos jubilados y pensionados buscan información clara sobre préstamos para jubilados: montos disponibles, tasas de interés, requisitos y bancos que los otorgan. Acá te contamos, sin vueltas, qué líneas están vigentes en enero de 2026 y cómo funciona cada una.

Préstamos para jubilados: qué opciones hay en enero de 2026

Según un relevamiento de TN, los créditos personales para jubilados y pensionados están pensados para cubrir gastos cotidianos, hacer compras importantes o enfrentar imprevistos. Las principales propuestas corresponden a Banco Provincia, Banco Nación y BBVA.

Un punto clave: estos préstamos están dirigidos a jubilados que cobran sus haberes en cada banco. Si no cobrás ahí, primero tenés que hacer el cambio.

Banco Provincia: préstamos de hasta $50.000.000

El Banco Provincia ofrece una de las líneas más altas del mercado para jubilados.

Monto máximo: hasta $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA: 98%

Ejemplo de cuota: $8.680,95 cada $100.000

Acreditación: dentro de las 24 horas

El trámite se hace por home banking o desde la app BIP Móvil. Es obligatorio tener el Token de seguridad activo. Es una opción elegida por quienes buscan montos altos y una acreditación rápida.

Banco Nación: crédito digital para jubilados

El Banco Nación mantiene una línea exclusiva, 100% online, para jubilados y pensionados.

Monto: desde $10.000 hasta $50.000.000

Destino: libre

Relación cuota-ingreso: hasta el 35%

Plazo: hasta 72 meses

En cuanto a tasas, la TNA es del 45% y la TEA del 55,59%, bastante más baja que en otras entidades. La cuota se debita directamente de la cuenta donde se cobra la jubilación.

BBVA: préstamos personales con tasa fija

El BBVA también ofrece créditos para jubilados, aunque con un monto menor.

Monto máximo: hasta $40.000.000

Plazo: de 6 a 60 meses

TNA: 135%

TEA: 259,42%

Relación cuota-ingreso: 30%

No tiene costo de otorgamiento y todo el proceso es digital, pero las tasas son más altas que en bancos públicos.

Lo que tenés que mirar antes de sacar un préstamo

Más allá del monto —aunque llegar a $50.000.000 suene tentador—, es clave prestar atención a la tasa, el plazo y cuánto de tu ingreso se va a ir en la cuota. Comparar opciones puede marcar una gran diferencia en el bolsillo.