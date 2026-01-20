Por qué la AUH y la Tarjeta Alimentar crecieron durante el gobierno de Milei

Algo no cerraba en el relato oficial. Mientras se hablaba del “fin de los planes” y del ajuste más grande en décadas, hubo una política que no solo sobrevivió, sino que salió fortalecida. ¿Cuál fue y por qué explica, en parte, la calma social? Esa respuesta está en los números y ayuda a entender qué pasó con la ayuda social en la Argentina reciente.

Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, el empleo formal, los salarios y las jubilaciones perdieron fuerte contra la inflación. Sin embargo, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron la excepción: crecieron en términos reales y se consolidaron como el principal sostén de los sectores más vulnerables. Este dato es clave para cualquier usuario que quiera saber qué pasó con los planes y el presupuesto social en la etapa libertaria.

Lejos del discurso sobre el recorte total del Estado, el presupuesto social muestra que la ayuda directa fue la única partida que aumentó de manera sostenida. No solo creció el monto, también lo hizo la cantidad de beneficiarios. El punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se dio en 2023, durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que ayuda a explicar el desgaste político del peronismo.

A diciembre de 2025, la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos más de 93 mil casos por discapacidad. En paralelo, la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de chicos. En total, más de seis millones de planes sociales activos, una cifra récord que muestra hasta qué punto la Argentina se alejó de aquel modelo de amplia clase media.

Los informes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral son claros: AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que le ganaron a la inflación. El salario mínimo, en cambio, cayó mes a mes y hoy cubre apenas una parte de la Canasta Básica Total.

Este esquema ayuda a entender por qué no hubo un estallido social masivo pese al ajuste. Milei hizo dos movimientos al mismo tiempo: sacó a las organizaciones sociales de la intermediación y reforzó las transferencias directas del Estado a las familias.

La comparación histórica también es elocuente. Cristina Kirchner dejó el poder con unos 250 mil planes. Con Mauricio Macri, la ayuda social saltó a casi un millón y medio. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia, llegó a 4 millones. Lejos de revertirse, esa tendencia siguió creciendo con Milei.

Hoy, la AUH es un 23% más alta en términos reales que durante la gestión de Alberto Fernández y supera incluso los niveles del segundo mandato de Cristina Kirchner. La suba interanual llegó al 47% y, entre fines de 2023 y 2024, el aumento rozó el 100%.

La paradoja libertaria queda expuesta: mientras el discurso insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la ayuda social se convirtió en el principal amortiguador del modelo. No saca a las familias de la pobreza, pero sí evita que caigan en la indigencia. Y esa diferencia explica mucho más de lo que parece.