Alarma por el desplome del poder adquisitivo: los salarios registrados ya perdieron un 5% frente a la inflación

En un escenario de alta sensibilidad económica, el bolsillo de los trabajadores argentinos vuelve a ser el principal afectado. Tras conocerse el dato de inflación del INDEC correspondiente a diciembre, que se ubicó en el 2,8%, un nuevo informe oficial de la Secretaría de Trabajo encendió las luces de alerta: el empleo formal, históricamente el segmento más protegido, continúa perdiendo la carrera contra los precios.

De acuerdo con el relevamiento técnico, el salario promedio del sector registrado experimentó una caída real del 0,8% solo en el mes de noviembre. Sin embargo, la preocupación crece al observar la tendencia trimestral, donde la baja acumulada alcanza el 1,7%, confirmando que los aumentos obtenidos en paritarias son insuficientes para compensar el costo de vida.

Un retroceso que se profundiza bajo la gestión de Javier Milei

El análisis comparativo permite dimensionar la magnitud de la crisis salarial. Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, la pérdida del poder de compra en los salarios bajo convenio ya supera los cinco puntos porcentuales. Específicamente, el informe destaca que respecto a noviembre de 2023 —el último mes previo al cambio de gestión— los trabajadores acumulan un retroceso real del 5,1%.

Este deterioro no es un fenómeno aislado de un solo sector. La Secretaría de Trabajo analizó un total de 27 convenios colectivos fundamentales, de los cuales 17 mostraron caídas reales intermensuales. Esto significa que más del 60% de las negociaciones de los principales gremios del país quedaron rezagadas frente a la inflación.

Radiografía de los convenios rezagados

El informe oficial es contundente al señalar que el retroceso real del 0,9% entre octubre y noviembre en los salarios conformados es un síntoma de una paritaria que corre de atrás a la realidad económica. Ni siquiera los sectores con mayor nivel de protección laboral han logrado blindarse contra el proceso inflacionario que coordina el INDEC.

Pérdida mensual: 0,8% (noviembre vs octubre).

Pérdida trimestral: 1,7%.

Pérdida interanual acumulada: 5,1% desde el inicio de la actual administración.

Con estos números sobre la mesa, el desafío para el primer trimestre de 2026 será evitar que la brecha se siga ensanchando. Mientras el INDEC continúa procesando el impacto de los precios regulados y los servicios, la presión sobre las mesas de negociación colectiva aumenta, en un intento desesperado por detener una caída del consumo que ya afecta a toda la estructura productiva del país.