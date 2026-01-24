En una jornada de fútbol intenso, el Rojo de Ensenada ajusta piezas en Quilmes

En una nueva jornada de puesta a punto para el Torneo de Primera C, Defensores de Cambaceres se trasladó hasta la casa de Argentino de Quilmes para disputar un ensayo dividido en tres bloques de media hora cada uno. El marcador global favoreció al Mate por 2 a 1, pero el foco del Rojo estuvo puesto en el rodaje de sus figuras y la consolidación del sistema táctico.

El primer tramo de treinta minutos marcó una de las noticias más esperadas: el estreno bajo los tres palos de Emiliano Duba, recientemente incorporado a la institución. Junto al arquero, la alineación inicial presentó a Benjamín Duarte, Franco Maraia, Juan Trentín y Facundo Odello en la línea defensiva. El mediocampo estuvo poblado por Sergio Luayza, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández y Javier Sequeyra; mientras que la delantera estuvo conformada por Valentino Toniolo (quien ingresó por Meschini respecto al duelo previo ante la reserva de Estudiantes) y Bryan Schmidt.

Durante este pasaje, el conjunto local se mostró más sólido y logró la ventaja mínima gracias a una anotación de Joel Martinez. Si bien Defensores de Cambaceres exhibió un orden defensivo saludable, la falta de profundidad en el último tercio del campo impidió la igualdad temprana.

La aparición goleadora de Contana

El segundo bloque trajo consigo los mejores minutos para el elenco de Ensenada. Tras los ingresos iniciales de Mauricio Romero y Alan Meschini, el protagonismo recayó en Patricio Contana. El atacante, que entró en lugar de Sequeyra, aprovechó su oportunidad y selló una gran definición para marcar la igualdad transitoria del Rojo.

Sin embargo, la paridad no duraría hasta el final del segmento. Cerca del cierre, Di Marco puso el 2-1 definitivo para Argentino de Quilmes tras capturar un rebote en el arquero Celotti, quien había reemplazado a Duba en la rotación pautada.

Evaluación final y rotación de plantel

Para el cierre del ensayo, el cuerpo técnico dispuso un equipo totalmente renovado para evaluar variantes. Salieron a la cancha Daniel Abalos, Tiziano García, Santiago Arguello, Pablo Fernández y Renzo Fernández en la retaguardia; Román Abelando, Mauricio Romero, Patricio Contana y Matías Domínguez en la zona media; junto a Víctor Gómez y Román Zarate en el ataque, este último continuando su período de evaluación técnica.

En un trámite equilibrado donde también sumaron minutos Baglieri, Ledesma y Benjamín González, el marcador no sufrió nuevas alteraciones. El ensayo dejó un saldo de aprendizaje constante para un Defensores de Cambaceres que busca llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.