VIDEO | Travestis en el Ring en 1 y 68: arde la Zona Roja de La Plata mientras desfilan políticos y famosos

Nuevamente la Zona Roja de La Plata vuelve a ser escenario de peleas entre travestis que ejercen allí la profesión más antigua y consumida en la historia de la humanidad.

Esta vez, las escenas de pugilato rosa oscuro se dieron en la esquina de 1 y 68, una especie de "Luna Park Trava" platense, en medio de la templada madrugada de este martes 20 de enero 2026.

Las peleas, casi siempre, son por mejores posiciones.

El tránsito de gran cantidad de consumidores de sexo ocasional a lo largo de varias cuadras de la avenida 1 es cada día más intenso.

Políticos reconocidos, comerciantes, empresarios, deportistas y hasta policías, forman parte de la clientela del "mundo trava" platense, que de darse a conocer sus nombres muchos lectores quedarían impactados.

Cabe aclarar que la furia rosa finalizó en pocos minutos, cuando dos taxistas pusieron fin a la contienda llevándose un travesti cada uno. El destino de cada auto de alquiler es incierto ya que ni siquiera bajaron la banderita roja, aunque ambos enfilaron para el bosque...