Droguerias de La Plata y Ensenada afectadas por la baja masiva dispuesta por la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) procedió en las últimas horas a dar de baja la habilitación de más de 50 droguerías que operaban en distintos puntos del territorio nacional. La medida impactó de lleno en la región capital, afectando a establecimientos de La Plata y Ensenada.

El motivo de la sanción

Según informaron fuentes oficiales del organismo, la decisión se tomó tras constatar que las empresas mencionadas tenían vencido el certificado de Buenas Prácticas de Distribución. Al no haber solicitado la renovación correspondiente en los plazos previstos, las firmas perdieron la condición necesaria para operar legalmente.

Impacto en La Plata y Ensenada

Dentro del listado oficial publicado por ANMAT, se destacan dos firmas locales que ya no cuentan con la habilitación vigente:

Droguería Praga: Con sede en la ciudad de La Plata .

Droguería Insumos S.A.: Con domicilio en la vecina localidad de Ensenada.

¿Qué implica esta medida para el mercado?

A partir de esta disposición, las droguerías afectadas tienen estrictamente prohibido distribuir medicamentos, así como también realizar cualquier tipo de tránsito interjurisdiccional.

Esta resolución no es solo administrativa, sino que tiene un fuerte trasfondo sanitario: el objetivo de la ANMAT es garantizar que todos los fármacos que llegan a las farmacias y, finalmente, a la población, cumplan con los más altos estándares de seguridad y calidad. La falta de este certificado impide asegurar que los medicamentos hayan sido almacenados y transportados bajo las condiciones técnicas requeridas.