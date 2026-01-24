Operativo policial en La Plata: Tres hombres detenidos por actividad ilegal de 'trapitos'"

En el marco de las tareas de control urbano y prevención del delito en la capital bonaerense, las fuerzas de seguridad desarticularon una actividad ilegal de cuidacoches en una de las zonas más transitadas de la ciudad. El operativo, realizado en la intersección de las calles 1 y 60, culminó con la aprehensión de tres hombres conocidos bajo la denominación de “trapitos”.

Detenciones e identificación

La intervención estuvo a cargo del Comando de Patrullas, cuyos agentes detectaron la maniobra ilícita mientras los sujetos merodeaban la zona y abordaban a los automovilistas que intentaban estacionar sus vehículos. Según el parte oficial, los detenidos fueron identificados como:, Rodrigo (23), Ignacio (31) y Brian (32)

Los tres implicados fueron sorprendidos en flagrancia mientras exigían sumas de dinero a los conductores, una práctica prohibida por las normativas vigentes en el Partido de La Plata.

En el caso tomó intervención inmediata el Juzgado de Faltas en turno, que avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones correspondientes para sancionar la contravención. Estos operativos forman parte de un plan integral para garantizar el libre estacionamiento y la seguridad de los vecinos frente a posibles situaciones de extorsión en la vía pública.