Los Hornos: "El Porra" quedó filmado robando en 72 y 158 bis pero no lo pueden agarrar | VIDEO

El pibe chorro, siempre de gorrita para ocultar parte de su fisonomía, es conocido por actuar durante las madrugadas.

Pero una vez más quedó filmado cuando se llevaba herramientas y otras pertenencias de una casa de 72 y 158 bis, su propio barrio.

En esa zona marginal de Los Hornos, los vecinos lo tienen claramente identificado y hace tiempo que le exigen a la policía que lo capture y a la justicia que lo meta preso y lo procese.

En el barrio aseguran que el nombre del ladrón sería un tal Diego Vallejos, cuyo apodo sería “El Porra” y su paradero habitual sería en la calle 153 entre 75 y 76.

Más datos es imposible, señores encargados de la seguridad. ¿Qué más se necesita para capturarlo y encerrarlo?