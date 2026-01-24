Policiales | 20 Jan
Inseguridad registrada
Los Hornos: "El Porra" quedó filmado robando en 72 y 158 bis pero no lo pueden agarrar | VIDEO
En la zona sudoeste de La Plata, un peligroso delincuente entró a robar en una casa de 72 y 158 bis, y quedó escrachado con claridad por las cámaras de seguridad que el propietario puso justamente para esto: filmar al ladrón del barrio.
El pibe chorro, siempre de gorrita para ocultar parte de su fisonomía, es conocido por actuar durante las madrugadas.
Pero una vez más quedó filmado cuando se llevaba herramientas y otras pertenencias de una casa de 72 y 158 bis, su propio barrio.
En esa zona marginal de Los Hornos, los vecinos lo tienen claramente identificado y hace tiempo que le exigen a la policía que lo capture y a la justicia que lo meta preso y lo procese.
En el barrio aseguran que el nombre del ladrón sería un tal Diego Vallejos, cuyo apodo sería “El Porra” y su paradero habitual sería en la calle 153 entre 75 y 76.
Más datos es imposible, señores encargados de la seguridad. ¿Qué más se necesita para capturarlo y encerrarlo?