La Plata se viste de gala para el Año Nuevo Chino: el "Caballo de Fuego" llega a Plaza Moreno con un festejo récord

La ciudad de La Plata se prepara para ser, una vez más, el epicentro de uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario internacional en Argentina. El próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero, la emblemática Plaza Moreno (12 y 51) será el escenario de la celebración del Año Nuevo Chino 4724, que en esta oportunidad estará enmarcado en el "Año del Caballo de Fuego".

El evento, que ya se consolidó como el festejo chino más grande de todo el continente americano, es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae y cuenta con el apoyo estratégico de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia, la Asociación de Comerciantes Chinos y el Instituto Confucio de la UNLP.

Una agenda cargada de tradición y despliegue internacional

A partir de las 12:00 horas de ambos días, los asistentes podrán sumergirse en una experiencia milenaria. La programación incluye más de 50 presentaciones artísticas y la llegada de 20 artistas directamente desde China.

Entre los momentos más esperados se encuentra la Ceremonia de Clavado de Pupilas de los dragones y leones, un ritual ancestral que simboliza el despertar de la energía y la buena fortuna. Además, el público podrá disfrutar de:

Artes Marciales: Encuentros y demostraciones de Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo.

Cultura Viva: Talleres de caligrafía antigua, recorte de papel y la delicada Ceremonia del Té .

Moda y Danza: Desfiles de indumentaria imperial y danzas típicas que recorrerán el predio.

Gastronomía y el esperado "Barrio Chino" platense

Para los amantes de los sabores orientales, se instalará un imponente Barrio Chino que contará con el programa CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) y la feria de artesanos Manos Platenses. Con cerca de 200 puestos, la oferta incluirá desde platos clásicos hasta delicias exóticas, permitiendo un verdadero viaje sensorial sin salir de la ciudad.

"Este evento es el resultado de un trabajo sostenido y multidimensional que impulsamos junto a la comunidad china en áreas clave como la cultura, la ciencia y los negocios", destacó Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae.

Música para todos los gustos: Del Pop Chino al Cuarteto

El escenario principal no dará respiro. La música será protagonista con la presentación de Along, la gran revelación del pop chino, y el curioso fenómeno del Chino Cuartetero. La compañía Tango por la Paz aportará el toque rioplatense con proyección internacional, mientras que los shows de K-Pop y bandas locales le darán ritmo a las jornadas que cerrarán con sets de DJ en vivo.