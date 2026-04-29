"Dame agua": El engaño de un delincuente para asaltar una peluquería y encerrar a una empleada

Un episodio de extrema tensión se vivió en pleno centro comercial de Berisso. Lo que comenzó como un aparente gesto de amabilidad por parte de una trabajadora terminó en un violento asalto cuando un delincuente, mediante un frío engaño, logró reducir a la empleada de una peluquería para desvalijar el lugar.

El "modos operandi": La técnica del vaso de agua

El hecho tuvo lugar en un establecimiento situado sobre la transitada Avenida Montevideo, entre las calles 16 y 17. Según consta en la denuncia, el sospechoso ingresó por primera vez al local solicitando un vaso de agua. Tras recibir la ayuda de la empleada, el hombre se retiró del comercio sin despertar sospechas.

Sin embargo, una hora más tarde, el sujeto regresó al lugar repitiendo el mismo pedido. Fue en ese segundo ingreso cuando mostró sus verdaderas intenciones: mientras la mujer caminaba hacia el dispenser, el malviviente extrajo un arma blanca de gran tamaño (con una hoja de dimensiones considerables) y le apuntó directamente a la zona del abdomen.

Encierro y fuga

Bajo amenaza de muerte, el asaltante obligó a la víctima a encerrarse en el baño del local para poder actuar con total libertad. Tras varios minutos de incertidumbre y terror, la mujer logró salir del encierro, constatando que el delincuente ya había escapado con diversos elementos de valor y dinero en efectivo pertenecientes a la peluquería.

A pesar de los operativos de rastrillaje realizados por las fuerzas de seguridad en la zona de Berisso, el implicado continúa prófugo y es intensamente buscado por la policía.