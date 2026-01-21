Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires en 2026

Arrancar el año manejando sin saber esto puede salirte muy caro. En enero de 2026, la provincia de Buenos Aires actualizó el esquema de multas y algunas cifras ya generan alarma entre los conductores. Hay infracciones de tránsito que hoy pueden costar más de un millón ochocientos mil pesos. ¿Cuáles son, por qué se aplican y cómo saber si tenés una multa? En esta nota te lo explicamos, paso a paso.

La infracción más cara: exceso de velocidad

El exceso de velocidad encabeza la lista de sanciones económicas más altas en territorio bonaerense. Circular por arriba del límite permitido en rutas o autopistas puede derivar en multas que van desde $271.050 hasta $1.807.000. El monto final no es automático: depende de qué tan grave fue la falta y del criterio del juez de faltas.

Las autoridades consideran esta infracción de tránsito como una de las más peligrosas. A mayor velocidad, menor reacción, más distancia de frenado y más chances de un siniestro grave. Por eso, el castigo económico apunta a desalentar este tipo de conductas.

Cómo se calculan las multas en la provincia de Buenos Aires

Las sanciones económicas se fijan en base a las Unidades Fijas (UF). Cada infracción tiene un rango mínimo y máximo de UF, y su valor se actualiza de forma periódica. Según la cantidad de UF asignadas, se define cuánto tenés que pagar.

Este sistema permite ajustar las multas sin cambiar la ley, pero también explica por qué los montos suben con el tiempo.

Otras infracciones con multas elevadas

Además del exceso de velocidad, hay otras faltas que pueden golpear fuerte el bolsillo:

Circular sin VTV : entre $542.100 y $1.807.000 .

Conducir con alcohol o drogas en sangre: de $361.400 a $1.807.000 .

Circular en contramano o por la banquina: mismo rango máximo.

Todas estas conductas son consideradas de alto riesgo por su impacto directo en la seguridad vial.

Infracciones comunes y cuánto cuestan

No hace falta cometer una falta grave para recibir una multa importante. Otras infracciones habituales también tienen sanciones relevantes:

Pasar un semáforo en rojo: hasta $903.500 .

No usar cinturón o casco: hasta $903.500 .

Negarse a mostrar documentación: hasta $903.500 .

Usar el celular al manejar: hasta $361.400 .

Conducir sin seguro, sin patente o mal estacionado: entre $90.350 y $180.700.

Cómo consultar multas en Buenos Aires

Para saber si tenés una infracción registrada, el trámite es online. El sistema oficial de infracción de tránsito de la provincia de Buenos Aires permite consultar por DNI o patente. Una vez ingresados los datos, podés ver el detalle, descargar el comprobante y acceder a las opciones de pago o descargo.

Por qué subieron las multas

El objetivo del esquema es claro: reducir conductas peligrosas y prevenir accidentes. Las multas no buscan solo castigar, sino generar conciencia. En 2026, manejar sin respetar las normas puede salir muy caro, y conocer esta información es el primer paso para evitar sanciones innecesarias.