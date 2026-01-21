Más allá de los remos: se presenta el libro que devela la lucha y gloria de Sabrina Ameghino

El deporte argentino tiene sus páginas doradas escritas en el agua, pero detrás de cada medalla existe una historia de resistencia que pocas veces sale a la luz. Este viernes 23 de enero, a las 19 horas, el Centro Cultural “La Vieja Estación” en Ensenada será el escenario de un evento literario y deportivo sin precedentes: la presentación de “Sabrina Ameghino. Contra la corriente”.

El testimonio de una carrera inoxidable

Escrito por los periodistas y docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Gastón Luppi y Pedro Garay, el libro propone un viaje de 200 páginas por la vida de la atleta ensenadense. La narrativa, construida en primera persona, abarca desde su infancia y el descubrimiento del canotaje en 1994 hasta su retiro definitivo en 2024.

La obra no esquiva los sectores más espinosos de la trayectoria de Sabrina Ameghino. Relata con crudeza los inicios en una Selección argentina donde el apoyo era nulo y el maltrato psicológico era una moneda corriente. Asimismo, profundiza en los momentos de quiebre que definieron su carácter: las lesiones crónicas, las frustraciones en la cita olímpica y esa maternidad valiente que puso su carrera en pausa pero que terminó dándole un nuevo impulso para volver a la elite.

Un legado que trasciende el deporte

Además de los recuerdos de la palista, el relato se nutre de testimonios de familiares y colegas que ayudan a dimensionar lo que significa sostenerse en el alto rendimiento durante 30 años. El libro cuenta con un prólogo de lujo a cargo de Santiago Lange y un anexo de 16 páginas con imágenes exclusivas que repasan su vida personal y deportiva.

“Sabrina Ameghino. Contra la corriente” se posiciona no solo como una biografía, sino como un documento necesario sobre las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres en el deporte argentino. Para quienes deseen asistir a la presentación en las calles Alberdi y Sidoti, o busquen contacto directo con los autores, se han habilitado las líneas (221) 547-7287 y (221) 476-6854.