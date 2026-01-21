Nueva era para los micros: se definen las empresas que operarán el transporte de La Plata

Este miércoles 21 de enero marca un hito en la historia de la movilidad urbana de la capital bonaerense. La Municipalidad de La Plata llevará a cabo el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas y técnicas de las empresas que aspiran a gestionar las líneas de colectivos Este, Oeste, Norte y Sur. Este proceso licitatorio no es un trámite más: define quiénes brindarán el servicio por los próximos 12 años, bajo un esquema de modernización diseñado por el Concejo Deliberante.

El nuevo marco regulatorio busca dar fin a años de reclamos por frecuencias escasas y recorridos limitados. Al extender el plazo de concesión a 12 años (con posibilidad de prórroga según la Ley Municipal), el Municipio busca otorgar a las adjudicatarias la previsibilidad necesaria para realizar inversiones de capital a largo plazo, renovando una flota que el sistema actual demanda con urgencia.

Conectividad total y tecnología sustentable

Uno de los pilares de la reforma es la justicia territorial. El objetivo central es integrar los barrios que hoy se encuentran aislados del casco urbano. Para ello, el pliego establece la inclusión de más unidades, el incremento de las frecuencias y la expansión de los recorridos hacia zonas que actualmente carecen de cobertura.

En sintonía con las agendas ambientales globales, el sistema apuesta a la sostenibilidad. Las empresas interesadas deberán presentar planes para la incorporación de vehículos impulsados por GNC o energía eléctrica. Además, el proyecto contempla la modernización de la semaforización inteligente y la creación de paradas accesibles, diseñadas específicamente para personas con movilidad reducida.

Inclusión laboral y seguridad: el factor humano

La nueva licitación trasciende lo técnico y pone el foco en lo social. Por primera vez, se exigirá a las prestatarias un cupo laboral inclusivo: deberán garantizar que el 10% de su personal sean personas con discapacidad en un plazo de cinco años. Asimismo, se establecieron cuotas para asegurar la equidad de género y diversidad en la contratación de personal.

En términos de seguridad ciudadana, los choferes de las nuevas líneas tendrán una responsabilidad adicional. Será obligatoria la capacitación en RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), transformando a cada unidad en un punto potencial de asistencia ante emergencias de salud pública.

Mayor control político y vecinal

Para evitar incumplimientos, la gestión del sistema estará bajo una lupa constante. El Concejo Deliberante tendrá la última palabra sobre cualquier modificación en rutas, frecuencias o paradas, garantizando que los cambios se ajusten a las necesidades reales de los vecinos y no a la conveniencia empresarial.

Complementariamente, se implementarán auditorías anuales e inspecciones aleatorias. Estos controles se intensificarán en períodos críticos, como el inicio del ciclo escolar y las vacaciones de verano, para asegurar que el servicio mantenga su calidad durante todo el año. Hoy comienza a escribirse el futuro de cómo se moverán los platenses hasta el año 2038.