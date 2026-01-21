Con sangre tripera: el platense Tomás Etcheverry avanza con autoridad y paso firme en el Abierto de Australia

En una madrugada cargada de tensión y buen tenis, Tomás Etcheverry (62° del ranking mundial) ratificó su gran presente al vencer al británico Arthur Fery (186°) por 7-6 (4), 6-1 y 6-3. Con este triunfo, el platense selló su pasaje a la tercera ronda del Abierto de Australia 2026, demostrando que tiene el temple necesario para pelear en la elite.

El ADN de Gimnasia presente en el cemento australiano

Para el mundo del tenis es el actual número 62 del escalafón, pero para su gente es el "Lobo" que pelea cada pelota como si fuera la última. Tomás Etcheverry, fiel a sus raíces y siempre orgulloso de su fanatismo por Gimnasia y Esgrima La Plata, tuvo que batallar durante 2 horas y 44 minutos para doblegar a un rival que venía con el envión de haber eliminado al italiano Flavio Cobolli (20° preclasificado).

El partido tuvo un quiebre psicológico en el primer set. Tras 79 minutos de paridad absoluta, el platense se adjudicó el tie-break, un golpe que terminó de desarmar la resistencia de Fery. A partir de allí, el hincha del Tripero impuso condiciones con una estadística demoledora: ejecutó 38 golpes ganadores, mantuvo un 68% de efectividad con su primer servicio y concretó 5 quiebres sobre 11 oportunidades generadas.

"Volver a sonreír": la emoción de Etcheverry

Tras la victoria, el jugador nacido en la capital de la Provincia de Buenos Aires no ocultó su emoción por el nivel recuperado. “El año pasado fue duro para mí, pero ahora estoy volviendo a sonreír con mi tenis. Es un privilegio poder estar acá, jugar con mi gente y estar viviendo de lo que me gusta. Es un recuerdo que me voy a llevar toda la vida“, confesó el platense al finalizar el encuentro.

El camino en Melbourne no se detiene. En la tercera instancia, Tomás Etcheverry deberá medir fuerzas ante el ganador del duelo entre el kazajo Alexander Bublik y el húngaro Marton Fucsovics. Con el apoyo de la legión argentina y el aliento a la distancia de todo el pueblo de Gimnasia, el platense busca seguir rompiendo barreras en el primer grande de la temporada.