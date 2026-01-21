Alerta máxima en La Plata: los polémicos arbitrajes que amenazan el estreno de Gimnasia y Estudiantes

se prepara para el inicio del Torneo Apertura 2026, pero la expectativa futbolística se ha visto empañada por la preocupación que generan las designaciones arbitrales. Tanto Gimnasia y Esgrima La Plata como Estudiantes de La Plata deberán afrontar sus respectivos compromisos con jueces que traen consigo recuerdos amargos y números alarmantes para los intereses platenses.

El calvario de Gimnasia con Rey Hilfer

El debut del Lobo en el Estadio del Bosque frente a Racing no solo será una prueba de fuego para el equipo, sino también para su resistencia ante las estadísticas. La AFA designó a Leandro Rey Hilfer como juez principal, un nombre que genera escalofríos en 60 y 118.

Bajo la supervisión de Rey Hilfer, Gimnasia ha disputado 10 encuentros, de los cuales apenas pudo ganar dos. La racha actual es crítica: el equipo acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria con este árbitro (cinco derrotas y dos empates). El último registro data del Torneo Apertura 2025, cuando el conjunto albiazul cayó por 3 a 0 ante River en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Para encontrar un triunfo tripero con este juez, hay que remontarse al año 2022 ante Godoy Cruz.

Autoridades para Gimnasia vs. Racing:

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistentes: Pablo Acevedo y Mariana De Almeida

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

Estudiantes y el reencuentro con su "verdugo"

Por el lado de la vereda de enfrente, el panorama no es más alentador. Estudiantes deberá viajar a Avellaneda para enfrentar a Independiente, y el encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa. La mención de su nombre despierta indignación inmediata en el mundo pincharrata tras el polémico empate 1 a 1 ante Barracas Central en el torneo pasado.

En aquel encuentro en el Estadio UNO, los fallos de Arasa fueron determinantes. El equipo de Eduardo Domínguez sufrió el empate de Jhonatan Candía tras una plancha evidente de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez que ni el juez ni el VAR de José Carreras quisieron ver. Para colmo, el árbitro anuló un gol lícito de Tiago Palacios por un fuera de juego inexistente de Guido Carrillo, privando al León de una victoria legítima.

Autoridades para Independiente vs. Estudiantes: