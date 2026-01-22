Comienza el sueño del Torneo Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia protagonizan los duelos más fuertes

La espera terminó. Este jueves 22 de enero de 2026, la redonda volvió a rodar en el césped argentino, dando inicio a un Torneo Apertura que será vital para los equipos que buscan rodaje antes de la cita mundialista de este año. Con un fixture comprimido y la ilusión renovada, la Liga Profesional de Fútbol ofrece una primera jornada cargada de cruces históricos y debuts que darán que hablar.

La Plata en el centro de la escena

Para los hinchas de la región, el plato fuerte comienza este viernes. El vigente campeón, Estudiantes de La Plata, bajo la conducción de su proyecto consolidado, tendrá una parada brava en el Estadio Libertadores de América. El duelo ante Independiente, programado para las 20:00, no solo pone en juego los primeros tres puntos, sino también el orgullo de dos instituciones que históricamente proponen duelos de mucha intensidad táctica.

Por su parte, el sábado 24 será el turno de Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo albiazul, con los regresos de los Nacho`s Fernàndez y Miramòn, hará su presentación en el Estadio Juan Carmelo Zerillo a las 19:30, recibiendo a un Racing Club que llega con ambiciones de título. Para el Lobo, hacerse fuerte de local en el Bosque es la consigna principal en este arranque de 2026 para pelear en los puestos de vanguardia.

Cronograma completo: la hoja de ruta de la Fecha 1

La jornada inaugural se extiende durante cuatro días de pura acción. A continuación, el detalle de los partidos:

Día Hora Encuentro Jueves 22 17:00 Aldosivi vs Defensa y Justicia 20:00 Unión vs Platense / Banfield vs Huracán 22:15 Central Córdoba vs Gimnasia de Mendoza / Instituto vs Vélez Viernes 23 17:45 San Lorenzo vs Lanús 20:00 Independiente vs Estudiantes LP 22:15 Talleres vs Newell’s / Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán Sábado 24 17:00 Barracas Central vs River Plate 19:30 Gimnasia LP vs Racing Club 22:00 Rosario Central vs Belgrano Domingo 25 18:30 Boca Juniors vs Deportivo Riestra 21:00 Tigre vs Estudiantes de Río Cuarto / Argentinos vs Sarmiento

Análisis: ¿Qué esperar de este Apertura?

El debut de equipos como Gimnasia de Mendoza e Estudiantes de Río Cuarto en la máxima categoría aporta una cuota de frescura y federalismo a la Fútbol Profesional. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en los gigantes: River Plate inicia su defensa del prestigio en la cancha de Barracas Central, mientras que Boca Juniors cargará con la presión de debutar en la Bombonera ante Deportivo Riestra con la obligación de ser protagonista desde el minuto uno.