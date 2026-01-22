A todo o nada: el PJ bonaerense exhibe sus padrones y se prepara para una interna feroz

El peronismo de la provincia de Buenos Aires, el motor electoral más potente de la Argentina, ha entrado oficialmente en zona de definiciones. Este jueves 22 de enero, la Junta Electoral partidaria dio el primer paso formal hacia la renovación de autoridades con la exhibición de los padrones, un proceso que no solo es técnico, sino que funciona como el termómetro de una interna que promete ser histórica.

Los afiliados tienen tiempo hasta el 27 de enero para revisar su inclusión en las listas. Este es el prólogo de una carrera frenética: el 8 de febrero vencerá el plazo para la presentación de avales y la oficialización de listas, culminando en el domingo 15 de marzo de 2026, fecha marcada a fuego en el calendario para el cruce de urnas.

La pulseada por el control del PJ bonaerense trasciende la mera burocracia partidaria. De un lado se ubica el kirchnerismo puro, alineado detrás de la figura de Máximo Kirchner, actual titular del partido, quien busca sostener su influencia en el territorio. Del otro, emerge con fuerza el kicillofismo, nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que busca blindar la gestión del gobernador y proyectarla con autonomía.

La gran incógnita que desvela a los despachos de La Plata y el conurbano es si habrá una lista de unidad —un "pacto de familia" de último momento— o si finalmente se desatará una guerra de listas. Nombres como el de la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Plata, Julio Alak, ya suenan en el sector de Axel Kicillof como posibles piezas de recambio para encabezar una nómina alternativa.

La guerra de los padrones: afiliados digitales vs. históricos

Uno de los puntos de mayor fricción entre ambos bloques ha sido, justamente, la conformación del padrón. En las últimas semanas, los sectores leales al gobernador bonaerense han presionado con una carga masiva de afiliaciones, tanto físicas como digitales, para ensanchar su base de apoyo.

En la vereda de enfrente, el kirchnerismo exige rigurosidad en los criterios de antigüedad y validación, intentando frenar lo que consideran un "desborde" de fichas de último momento. No es para menos: en la provincia de Buenos Aires se juega el mapa de alianzas y candidaturas presidenciales para el 2027.

El calendario de la tensión

Tras la exhibición de padrones que finaliza el 27 de enero, el cronograma dictado por la Junta Electoral contempla:

8 de febrero: Cierre de listas y presentación de candidatos.

Mediados de febrero: Plazo para impugnaciones y tachas.

Días previos al comicio: Aprobación de boletas y diseño final de papeletas.

15 de marzo: Elecciones internas en toda la provincia.

16 de marzo: Inicio del escrutinio definitivo.

Lo que se resuelva en marzo tendrá un impacto sistémico. No se trata solo de quién se queda con las llaves de la sede de la calle 13 en La Plata, sino de quién tendrá la lapicera para definir el destino del peronismo en el distrito que aporta la mayor masa de votantes del país. La unidad parece un horizonte lejano, y el 15 de marzo asoma como el día del juicio político para la dirigencia bonaerense.