YPF: pérdidas, deuda y venta de activos

Mientras Horacio Marín, presidente de YPF, posa como “CEO del año”, los datos duros muestran una empresa con problemas serios. El último trimestre informado cerró con USD 4.643 millones de facturación, pero también con una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones. En criollo: entró plata, pero salió mucha más.

Si se miran los tres trimestres publicados de 2025 —todavía falta el último— el panorama empeora. YPF acumuló pérdidas por USD 150 millones y un flujo de caja libre en rojo por USD 2.081 millones. Ese número es clave porque muestra cuánto dinero real queda después de pagar todo. En este caso, no quedó nada.

El otro dato que preocupa es la deuda. En diciembre de 2024 era de USD 6.800 millones. Hoy ya trepó a USD 9.595 millones. Un salto de más de USD 2.700 millones en pocos meses. Fuentes de la propia compañía estiman que, cuando se publique el balance completo, el pasivo podría rozar los USD 11.000 millones.

Para sostener este esquema, la conducción avanzó con la venta de activos estratégicos. El caso más resonante fue Profertil. Una empresa rentable, líder en fertilizantes, con un Ebitda anual cercano a USD 235 millones y clave para el agro argentino. YPF vendió su 50% por USD 635 millones, apenas tres años de ganancias. Según explicó Horacio Marín, la venta buscó “amortiguar” la caída del precio internacional del petróleo. En los hechos, fue vender patrimonio para tapar agujeros.

La misma lógica aparece con Metrogas, donde YPF controla el 70%. Es una distribuidora con más de 2,25 millones de clientes y resultados positivos. También está en la lista de salida. Y lo mismo ocurrió con yacimientos convencionales, incluido Manantiales Behr, un área clave en Chubut que aportaba cerca del 20% de la producción provincial.

A esto se suma el fracaso del proyecto de GNL. Primero se anunció con bombos y platillos junto a Petronas. Después, Petronas se fue. Más tarde se habló de Shell, que también se bajó. Hoy queda la italiana ENI, con menor peso internacional. Mucho anuncio, poca concreción.

Mientras tanto, el gasto en publicidad crece. Solo en los primeros nueve meses de 2025, YPF destinó casi USD 75 millones a propaganda. Todo indica que el año cerrará cerca de los USD 100 millones. El contraste es fuerte: ajuste, ventas y recortes puertas adentro; marketing a pleno hacia afuera.

El mercado ya tomó nota. Los inversores ahora miran los balances y no los slogans. Y los números muestran una empresa con más deuda, activos vendidos y una pérdida de rumbo claro.