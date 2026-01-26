¡Furia azul y rosa! Franco Colapinto presentó el Alpine A526 con el que buscará revolucionar la Fórmula 1 en 2026

El mar Balear, frente a las costas de Barcelona, fue el escenario de una puesta en escena cinematográfica. Sobre un exclusivo crucero, la escudería Alpine mostró al mundo el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto disputará su primera temporada completa en la Fórmula 1. El evento no solo fue una demostración de marketing y potencia mediática, sino la confirmación de que el joven argentino de 22 años es la piedra angular del nuevo proyecto francés.

"Estamos listos": la palabra de Franco Colapinto

Visiblemente entusiasmado y con la madurez de quien ya conoce las presiones del "Gran Circo", Franco Colapinto tomó el micrófono para compartir sus sensaciones. "Estamos listos. Es mi primera vez desarrollando un auto y venimos trabajando muy duro con el equipo desde el año pasado", confesó el oriundo de Pilar.

Para el argentino, este 2026 representa un hito personal: tras su debut en 2024 con Williams (donde corrió las últimas nueve fechas) y un 2025 donde se sumó a Alpine recién en la séptima jornada, esta será la primera vez que inicie el calendario desde el día uno.

"Nos enfocamos mucho en el 2026, por eso nos costó tanto el año anterior. Hay mucho para aprender, pero el cambio es muy diferente y nos genera una gran ilusión", añadió.

Los secretos del A526: motor Mercedes y aerodinámica

El nuevo modelo mantiene la identidad visual que ya es marca registrada de sus sponsors: un predominio de rosa y azul sobre la fibra de carbono. Sin embargo, lo más importante corre bajo la carrocería. Tras un 2025 desastroso en el que finalizaron últimos en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos, Alpine ha decidido dar un golpe de timón técnico.

La gran apuesta de la escudería francesa para este año es la incorporación del motor Mercedes, una unidad de potencia que promete devolverlos a la zona de puntos constante. Además, el equipo técnico liderado por ingenieros de élite ha dedicado horas extra en el túnel de viento para perfeccionar la aerodinámica del A526, buscando un equilibrio que le permita a Colapinto y a su compañero Pierre Gasly pelear de igual a igual en la zona media de la parrilla.

Con el respaldo de una nación que vuelve a vibrar con la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para el desafío más grande de su vida deportiva. El semáforo está cerca de ponerse en verde y el A526 ya calienta motores.