Susana Giménez vuelve a Telefe y será la figura central del Mundial 2026

Hay una pregunta que empezó a circular fuerte en los últimos días y todavía no tiene anuncio oficial, pero sí muchas pistas claras. ¿Vuelve Susana Giménez a la televisión y qué rol tendrá en Telefe? La respuesta empieza a tomar forma y apunta a un regreso pensado al milímetro, con un objetivo grande y una fecha marcada en rojo.

Susana Giménez ya tendría acordado su regreso a Telefe con un papel estratégico y de alto perfil. La señal quiere volver a apoyarse en su figura más fuerte y ya le reservó un lugar clave en la grilla para los próximos meses.

La información se conoció a través de Adrián Pallares en Intrusos (América TV), donde se dieron detalles concretos sobre cómo será esta nueva etapa de la diva en la pantalla.

El pedido del canal y la charla decisiva

Según contó Pallares, Susana Giménez no estuvo al aire durante 2025, aunque sí viajó hace poco a Buenos Aires para grabar una publicidad. Después de ese viaje, mantuvo una llamada clave con las máximas autoridades del canal.

En esa conversación participaron Darío Turovelsky y Federico Levrino, quienes terminaron de definir el futuro televisivo de la conductora dentro de Telefe. Allí se cerró el eje central del acuerdo.

Susana Giménez, figura del Mundial 2026

El punto más fuerte del trato es que Susana Giménez sea la cara principal del Mundial 2026 en Telefe. El torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y el canal quiere que ella tenga un rol protagónico.

La idea es que esté presente en el partido inaugural del 11 de junio y forme parte de toda la cobertura, que se extenderá durante casi 48 días. No se trata de una participación simbólica, sino de una presencia constante y visible.

Programas especiales y entrevistas

Además del Mundial, el segundo tramo del año incluirá programas especiales con el formato clásico que mejor le sienta a Susana Giménez: entrevistas mano a mano.

Desde Telefe buscan entre cuatro y seis figuras internacionales para esos especiales, un terreno donde la conductora siempre se movió con comodidad y peso propio.

Durante las negociaciones, Susana fue clara con su postura. “Quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina”, habría dicho. Según la información revelada, el canal aceptó las condiciones y el acuerdo económico ya estaría cerrado.

Un cambio de etapa y nuevos caminos

En paralelo, también se conocieron detalles sobre su vínculo con Marley. Según Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), la relación laboral se habría enfriado.

Susana Giménez no volvería a participar de Por el Mundo y es poco probable que compartan pantalla otra vez. Desde el canal explican que su presente es distinto, con menos exposición y proyectos muy puntuales.

Así, todo indica que vuelve, pero no de cualquier manera: vuelve para ser el eje de uno de los eventos más grandes de la televisión.