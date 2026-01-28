Medio sábado sin luz: un apagón en 10 manzanas afectó a miles de vecinos en el centro de La Plata

Cerca de la 1 de la madrugada, un corte de energía eléctrica sorprendió al corazón de La Plata, afectando zonas de alta densidad poblacional y fuerte actividad nocturna. El apagón, que duró varias horas, dejó a oscuras tramos clave de la ciudad en un contexto climático agobiante por las altas temperaturas.

La palabra oficial de EDELAP: "La salida de servicio no fue masiva, afectó a no más de 10 manzanas y fue consecuencia de que una cámara subterránea se inundó por razones ajenas a la EDELAP. El personal trabajó en la zona y a las 12:00 la zona contaba con el suministro normalizado".

Los reportes de los vecinos indicaron que el sector más afectado comprendió la zona de Plaza Máximo Paz, las inmediaciones del Parque Saavedra y gran parte del centro comercial de calle 12. Puntualmente, la falta total de energía se registró en calle 12 entre 62 y 63, así como en calle 11 entre las alturas 59, 60 y 61.

Desde la empresa distribuidora de energía (Edelap) explicaron que la interrupción del suministro no fue un evento aleatorio, sino que está vinculada a una falla técnica de magnitud en la infraestructura subterránea. El foco del conflicto se localiza en una cámara ubicada en la intersección de calle 11 y 61.

Según el primer parte oficial emitido a media mañana, dicha cámara se encontraba inundada, lo que impedía el funcionamiento de los equipos de alta tensión. Los operarios de la empresa debieron realizar primero tareas de desagote para poder ingresar al recinto y realizar las reparaciones operativas necesarias.

Aunque no se han registrado lluvias en los últimos días en La Plata, se sospecha que una pérdida de agua externa, tal vez de ABSA, podría haber filtrado hacia el pozo eléctrico, provocando el colapso.

Malestar vecinal por la repetición de fallas

El malestar entre los habitantes de la zona es creciente, no solo por el calor extremo que dificulta la permanencia en las viviendas sin refrigeración, sino porque este incidente se suma a un corte de idénticas características ocurrido el sábado pasado.

En aquella oportunidad, el suministro estuvo interrumpido durante más de cinco horas, afectando la actividad comercial y hogareña entre las 14 y las 19.

Con la vuelta de la luz al mediodía de este sábado muy caluroso en La Plata, los comerciantes de la zona afectada evalúan las pérdidas económicas generadas por la interrupción de la cadena de frío y la falta de sistema para procesar ventas en un día clave para el consumo local.