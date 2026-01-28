Caos y milagro en Berisso: un auto terminó con las ruedas hacia arriba tras un violento choque en cadena

Los vecinos de la calle 162 en Berisso fueron testigos de una escena cinematográfica y preocupante durante la jornada de hoy. Un impresionante choque entre dos automóviles particulares derivó en el vuelco de uno de ellos, generando un despliegue de emergencia inmediato en la zona comprendida entre las calles 14 y 15.

El siniestro fue protagonizado por dos unidades de la marca Renault. Según los primeros peritajes y testimonios recogidos en el lugar, la secuencia se inició cuando un Renault Kwid impactó por alcance —es decir, desde atrás— a un Renault Clio que circulaba en el mismo sentido.

La fuerza del impacto provocó que la conductora del Renault Kwid, una mujer de 46 años, perdiera el control de la unidad, la cual terminó volcando y quedando apoyada sobre su techo en plena calzada. La violencia del movimiento dejó a la mujer atrapada dentro del vehículo, lo que generó momentos de gran incertidumbre entre los transeúntes.

Ante la gravedad de la situación, los vecinos de Berisso alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. En pocos minutos, un operativo de asistencia se montó en el lugar, logrando liberar a la conductora, quien presentaba lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Operativo de seguridad en la zona

Como consecuencia del accidente, las autoridades intervinientes procedieron al corte total del tránsito en la calle 162 entre 14 y 15. Esta medida fue necesaria no solo para facilitar las tareas de los paramédicos y rescatistas, sino también para permitir que los peritos realicen las evaluaciones técnicas que determinen las causas exactas que originaron la colisión.

El saldo final del incidente reporta dos personas con lesiones de distinta consideración. Por estas horas, el tránsito ya ha sido normalizado, aunque las autoridades locales instan a circular con precaución mientras se terminan de retirar los restos de cristales y fluidos de los vehículos siniestrados.