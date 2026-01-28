¡Vuelve el Lobo! Gimnasia desafía a Racing en un estreno con aroma a revancha e ilusiones renovadas

La espera terminó para el pueblo tripero. El Estadio del Bosque volverá a latir este sábado cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba a Racing Club por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. La cita, programada para las 19:30, marca el inicio de un año donde el Lobo pretende consolidar el gran salto de calidad dado en la temporada anterior, donde dejó atrás los fantasmas del promedio para codearse con los mejores del país.

Para este estreno, el cuerpo técnico debió meter mano en el equipo ante la baja de último momento de Ignacio Miramón. El volante central padece una molestia muscular y, con la premisa de no arriesgar el físico en el arranque del certamen, se decidió preservarlo. Su lugar será ocupado por Augusto Max, quien tendrá la responsabilidad de equilibrar el eje junto a Nicolás Barros Schelotto.





Otra novedad importante radica en el lateral derecho. Ante la partida de Juan Pintado al fútbol uruguayo para vestir la camiseta de Nacional, será Alexis Steimbach quien ocupe ese carril, aportando una faceta más ofensiva en la proyección, algo clave para el esquema que pretende imponer el conjunto local.

Un rival herido que llega con refuerzos

En la vereda de enfrente aparece Racing. El equipo de Avellaneda llega a La Plata con la espina clavada tras haber perdido la final del último torneo ante Estudiantes, el clásico rival del Lobo. Para este 2026, Gustavo Costas apuesta por la jerarquía joven: se espera el debut desde el arranque del habilidoso Matko Miljevic y del talentoso Valentín Carboni, una de las promesas que busca explotar en el fútbol doméstico.

El arbitraje estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, mientras que las miradas en el VAR estarán puestas en Adrián Franklin, en una tarde donde la precisión será fundamental para evitar polémicas en el estreno.

Las probables formaciones: