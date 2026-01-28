Del misterio de las leyendas urbanas al jazz internacional: La Plata late con una fuerte oferta cultural

El verano en la capital bonaerense no da tregua y la agenda Qué Hago propone un despliegue de actividades que transforman las calles de La Plata en un escenario vivo. Para este sábado 24 y domingo 25 de enero, la oferta combina el patrimonio histórico con propuestas artísticas de relieve internacional, garantizando opciones para quienes buscan desde el suspenso de las leyendas locales hasta la sofisticación del jazz.

Sábado 24: Rock, milonga y secretos masónicos

La jornada del sábado comienza con una invitación a caminar la historia. A las 18:00, el Walking Tour "Mitos y Leyendas" partirá desde Plaza Moreno para desentrañar los secretos que guardan los monumentos de la ciudad.

Al caer el sol, la música se adueña de los espacios. Para los amantes del 2x4, la Milonga de la Plaza en Plaza Malvinas será el punto de encuentro desde las 21:00. En paralelo, el rock y la canción de autor tendrán su refugio en Guajira Bar, donde se presentarán Carmen Sánchez Viamonte, Vicky Puga y Sofía Cardich. Por su parte, el Desafinado Club ofrecerá una experiencia 360 con la presentación del Trío Oriental, combinando música de alta factura con coctelería de autor.

Domingo 25: Cine bajo las estrellas y una historia de resiliencia

El domingo la ciudad se viste de melancolía y esperanza. El recorrido guiado "Ciudad soñada" iniciará a las 18:30 desde la piedra fundacional de Plaza Moreno, ideal para conocer la planificación de la urbe.

Uno de los puntos más emotivos del fin de semana ocurrirá en Desafinado Club. A las 21:00 se presentará Travesía Musical, una familia de músicos rusos que escaparon de la guerra para radicarse en La Plata. Su historia, marcada por el desarraigo y el arte, es hoy uno de los tesoros culturales de la región.

Para quienes prefieren la pantalla grande, el Cine móvil proyectará "La noche sin mi" a las 20:30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, una propuesta ideal para cerrar el fin de semana al aire libre.

Resumen de la agenda para tu dispositivo: