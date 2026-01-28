Le amputaron una pierna: datos escalofriantes a 7 días del ataque de 9 asesinos a pibe de 24 en Los Hornos | VIDEO

A una semana del hecho más aberrante de los últimos tiempos en Los Hornos, la localidad más grande geográfica y poblacionalmente del partido de La Plata, siguen apareciendo datos escalofriantes que pintan de cuerpo y alma a los atacantes.

Cuando en la noche del último sábado 17 de enero 2026, Marcelo repartía pizzas y decidió parar un rato a charlar con un amigo en la puerta de su casa en la zona de 142 y 57, no imaginó que minutos después pasaría por allí una patota de asesinos que cambiarían para siempre su vida.

Nueve lacras inmundas, siete varones y dos mujeres, caminaban por la calle borrachos, drogados y con el diablo en la sangre, cuando vieron a Marcelo y su amigo tranquilamente charlando sin el mínimo deseo de buscar conflictos.

Sin mediar palabras comenzaron a atacarlo salvajemente, a trompadas, patadas, palazos, botellazos y hasta con una filosa cuchilla que desenfundó de entre sus ropas una de las mujeres atacantes, con la que lesionó gravemente la pierna derecha de Marcelo.

Le pegaron hasta el hartazgo, lo dejaron sangrando en plena vereda y se fueron como si nada, cuando una vecina salió para defenderlo. Luego, sus familiares y vecinos lo cargaron a un auto y lo llevaron hasta un Unidad de Pronta Atención 6 de Los Hornos, ubicada en avenida 66 entre 151 y 153.

Allí recibió las primeras atenciones, pero la ineficiencia de los empleados de esa pantala de salud y la gravedad del caso obligaron a un urgente traslado al Hospital San Juan de Dios, ubicado en calle 27 entre 70 y 71 de La Plata, el mega nosocomio más cercano al UPA 6.

Poco después, por la gravedad de las lesiones, a Marcelo debieron amputarle la pierna derecha. Mientras tanto, de los nueve atacantes solo hay 4 detenidos: las dos mujeres y dos menores de 16 años, portadores insanos de la peor ferocidad constatada en el video que muestra los hechos claramente.

El VIDEO que acompaña esta nota es bien elocuente. Muestra tanto los ataques, el traslado de la víctima y las palabras de Elizabeth y el doctor Bernard.

Los dos menores fueron alojados en un instituto de alta peligrosidad gracias a las bondades de una ley que pide a gritos ser actualizada. Las dos mujeres, de 19 y 20 años, fueron liberadas y luego cuando a las autoridades judiciales se les antojó mirar los videos, las mandaron a detener nuevamente.

"Las dos basuras femeninas involucradas fueron aprehendidas inicialmente, las liberaron y luego, al incorporar nuevas pruebas a la causa, las detuvieron. Una de las jóvenes fue capturada en su domicilio de la zona de 522 entre 157 y 158", aseguraron fuentes de la investigación.

Pero el historial de al menos una de ellas, es de una crueldad pocas veces vista: hace dos años, una de estas asesinas, la del cuchillazo a Marcelo, había sido denunciada por su cuñada por atacar a su propio hijo de 1 año y 9 meses a golpes que lo dejaron en estado crítico. El argumento de la lacra fue que le molestaba como lloraba.

El salvaje ataque, que derivó en esa causa penal, ocurrió en enero de 2023 cuando la acusada, identificada como A.A.G. y con 17 años en ese momento, fue imputada por el delito de "lesiones", tras agredir reiteradamente a su pequeño hijo dentro de una vivienda de la localidad platense de Melchor Romero.